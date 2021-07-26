Каким был первый главный железнодорожный вокзал Киева - подборка фото

Фото: "Хроніки прекрасної епохи"

Показали старинные фото главного железнодорожного вокзала Киева.

Фотографии и открытки опубликовали в сообществе "Хроніки прекрасної епохи".

Первое здание железнодорожного вокзала построили в 1868-1870 годах. Это было двухэтажное здание из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле. Его проект разработал архитектор Иван Вишневский.

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Здание оказалась малым для города. В 1913 году его разобрали. Строительство нового вокзала приостановила Первая мировая война.

В сети опубликовали ретро-фотографии Киева середины прошлого века. Фотографиями поделились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.