Каким Афганистан видели путешественники 110 лет назад - подборка фото

Фото: "Хроніки прекрасної епохи"

Опубликовали фотографии столицы Афганистана Кабула конца XIX - начала ХХ в.

В то время за контроль над афганскими правителями воевали Россия и Великобритания. Они хотели получить проход в Индию, сообщают "Хроніки прекрасної епохи".

"Улица, которой нам пришлось идти к городскому рынку, была вымощена камнями, и к чести афганцев, достаточно исправно поддерживалась. Так что могла быть поставлена ​​в пример многим нашим губернским городам центра России. Со стороны улиц росли тутовые деревья и ивы, которые распустили свои серебряные листочки. Время от времени по улицам города проезжали афганские чиновники и офицеры, которых легко было отличить по богатому шитью их мундиров", - писал русский путешественник Борис Тагеев в книге "По Афганистану" 1904 года.

В центре тогдашнего Кабула размещался сад и дворец эмира. В нем были административные учреждения и зал для народных собраний.

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"Что особенно поражало меня, так это большое количество фабрик и заводов в Кабуле. Вообще, было заметно, что фабричное производство сделало огромные шаги вперед. Наряду со многими мелкими мастерскими были и ситцевые фабрики, целые склады кожи и тому подобное. Большинство кабульцев разгуливали в европейских костюмах, не говоря уже о военных. Кое-где мелькнет английский кэб с каким-то из знатных афганцев. В общем Кабул производит впечатление города, который начал воспринимать европейскую цивилизацию", - пишет Тагеев.

На фоне вывода войск США из Афганистана талибы захватили несколько провинциальных центров и в конце концов вошли в столицу Кабул. В Талибан заявили, что "война в Афганистане закончилась" и призвали международное сообщество к мирным отношениям. По меньшей мере пять человек погибли в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытались бежать из страны после перехода власти к "Талибана", контроль над аэропортом взяли силы США. Из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.