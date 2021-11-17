Как жили в Париже 1930-го - фото

Фото: Polona

Gazeta.ua собрала фотографии Парижа в 1930 году.

На фотографии попали Эйфелева башня, Лувр, Монмартр и другие достопримечательности.

Париж сильно изменился в конце XIX ст. По приказу императора Наполеона ІІІ префект департамента Сены барон Жорж Эжен Осман осуществил коренную перепланировку Парижа. Он прорезал город по магистралям и проложил бульвары на месте трущоб. Новые постройки стали украшением столицы.

Некоторые архитектурные памятники были перестроены или передвинуты. Это не всем нравилось. Писатель Виктор Гюго написал роман "Собор Парижской Богоматери" как протест против перемен.

Тогда же в городе началось строительство современного водопровода и канализации.

При Османе проложили парижские Большие бульвары, разбили три больших парка и 20 скверов. Широкие улицы позволяли легко подавлять восстание. Революционеры не имели возможности строить баррикады.

К Всемирной выставке 1889 года построили Эйфелеву башню.

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Во время Первой мировой войны в Париж войска не дошли. Во время Второй мировой войны город пострадал не сильно.

Gazeta.ua собрала фото Рима в 1895 году. Их сделал польский фотограф Владислав Мальчевский. Сфотографировал Колизей, Форум и другие исторические места. В то время Рим был столицей Итальянского королевства. Оно объединило многочисленные государства на полуострове.