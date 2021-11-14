Как жили в Мадриде в последний год диктатуры - подборка фото

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала фото столицы Испании Мадрида в 1974 году.

В 1975 году умер многолетний лидер государства Франциско Франко.

Он пришел к власти после гражданской войны в 1930-х годах. Франко возглавил военных, выступивших против коммунистов и анархистов.

Во время Второй мировой войны Испания прямо не поддерживала нацистов. Это уберегло Испанию от санкций и репараций. Испанские пограничники за взятки пропускали евреев-беженцев. Франко не обращал на это внимания.

В 1950-х западные страны стали признавать Испанию. Франко начал ограничивать испанских фашистов. Но он оставался неизменным главой государства.

С середины 1950-х началось испанское экономическое чудо. Страна из одной из беднейших стран Европы поднялась до уровня полностью развитой европейской страны. Испания приобрела популярность среди туристов.

В конце 60-х начались политические реформы. Они либерализировали режим. Испания числилась монархией с вакантным местом короля. Франко принял решение, что королем после его смерти должен стать принц Хуан Карлос.

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После смерти Франко король закрепил переход к демократии.

Gazeta.ua собрала фото Городка Львовской области. Город расположен над рекой Верещицей в 30 км от Львова. Впервые Городок упоминается в летописях в 1213 году. Он был важным городом Галицко-Волынского княжества. Городок был центром торговли солью и потому назывался Городок соленый или Соляной и Городок.