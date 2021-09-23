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четверг, 23 сентября 2021 17:40

Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
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Показали фото индийцев второй половины XIX - начала ХХ в.
Фото: "Хроніки Прекрасної Епохи"
В те времена Индия была колонией Великобритании
Индийское население трудно жило во время колониальной эпохи. Большинство высоких должностей занимали британцы
В Индии проживает большое количество народов. На фото можно увидеть людей в разной национальной одежде и с разными чертами лиц

Показали фото индейцев второй половины XIX - начала ХХ в.

Фотографии опубликовали в Facebook "Хроніки прекрасної епохи". На них показали различных представителей индийского общества.

В те времена Индия была колонией Великобритании. Часть территории была под непосредственным управлением Лондона, часть разделена на княжества. В них британские власти представляли резиденты при местных правителях.

Индийское население трудно жило во время колониальной эпохи. Большинство высоких должностей занимали британцы.

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В Индии проживает большое количество народов. На юге больше дравидийских этносов, на севере - индоарийских. На фото можно увидеть людей в разной национальной одежде и с разными чертами лиц.

Опубликовали фотографии столицы Афганистана Кабула конца XIX - начала ХХ в. В то время за контроль над афганскими правителями воевали Россия и Великобритания. Они хотели получить проход в Индию. В центре тогдашнего Кабула размещался сад и дворец эмира. В нем административные учреждения и зал для народных собраний.

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23
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