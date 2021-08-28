Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото

Фото: fortepan.hu

Фото из Закарпатья 1939 хранятся в венгерском цифровом архиве "Фортепан".

Фотографии сделаны в теплое время года. На кадрах хорошего качества можем увидеть местное население, которое жило тогда в городах и селах Закарпатья.

В том году регион пережил важные исторические события. 15 марта 1939 года в Закарпатье провозгласили независимую Карпатскую Украину. Ее президентом избрали Августина Волошина.

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Через три дня на территорию Закарпатья вошли венгерские войска, которые были союзниками Германии. Независимость ликвидировали.

Автор: fortepan.hu Закарпатье 1939 аннексировала Венгрия





В 1873-м проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.



Gazeta.ua собрала Издавна летом люди приезжали отдыхать в Украинские Карпаты.В 1873-м проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.Gazeta.ua собрала фотографии отдыха в Карпатах в 1920-1930 годах.