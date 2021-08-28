 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 675
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 2277
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 8001
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 792
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
8 Просмотров: 450
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 603
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1521
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 927
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 594
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
11
13
17
5
4
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Украина стала независимой
Украина стала независимой
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
Видео
Все видео
На строительстве завода нашли древнее поселение
На строительстве завода нашли древнее поселение
Нашли печать князя с изображением святых
Нашли печать князя с изображением святых
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 810
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1494
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1179
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1674
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 477
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
воскресенье, 29 августа 2021 09:30

Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото
11

  Комментировать

Закарпатье 1939 аннексировала Венгрия
Фото: fortepan.hu
Закарпатье 1939 аннексировала Венгрия
Закарпатье 1939 аннексировала Венгрия
Закарпатье 1939 аннексировала Венгрия
Закарпатье 1939 аннексировала Венгрия

Фото из Закарпатья 1939 хранятся в венгерском цифровом архиве "Фортепан".

Фотографии сделаны в теплое время года. На кадрах хорошего качества можем увидеть местное население, которое жило тогда в городах и селах Закарпатья.

В том году регион пережил важные исторические события. 15 марта 1939 года в Закарпатье провозгласили независимую Карпатскую Украину. Ее президентом избрали Августина Волошина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали самые старые фото закарпатского села

Через три дня на территорию Закарпатья вошли венгерские войска, которые были союзниками Германии. Независимость ликвидировали.

Автор: fortepan.hu
  Закарпатье 1939 аннексировала Венгрия
Закарпатье 1939 аннексировала Венгрия
Издавна летом люди приезжали отдыхать в Украинские Карпаты.

В 1873-м проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.

Gazeta.ua собрала фотографии отдыха в Карпатах в 1920-1930 годах.
Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как жили люди в Закарпатье после прихода венгров 1939 года - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Испытали атомную бомбу

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 11187
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 8001
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4842
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 4653
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 4581
История
Испытали атомную бомбу
Испытали атомную бомбу
 Просмотров: 414
Проект Большого герба смешной - историк
Проект Большого герба смешной - историк Просмотров: 864
Принц с принцессой развелись после 15 лет супружеской жизни
Принц с принцессой развелись после 15 лет супружеской жизни
 Просмотров: 1170
Горящий самолет упал на толпу
Горящий самолет упал на толпу
 Просмотров: 1215
На строительстве завода нашли древнее поселение
На строительстве завода нашли древнее поселение
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
15
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
8
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
8
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
2
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
Голосов: 341
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть