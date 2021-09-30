Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото

Оцифровали архивные снимки Киева и его окрестностей 1941-1943 годов.
Их обработал Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр. Фотографии опубликовал портал "НВ".
На фото можно увидеть немецких солдат во время наступления, советских военнопленных, беженцев, а также улицы оккупированного города.
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Во время Второй мировой войны 19 сентября 1941-го немецкие войска вошли в Киев. За несколько дней советские диверсанты взорвали основные здания на Крещатике. Оккупанты использовали это как повод для уничтожения евреев города.
По нацистской идеологии народ угрожал "немецкому расовому сообществу". 28 сентября в Киеве распространили приказ, чтобы они собрались на следующий день на углу ул. Дегтяревской и Мельникова. Будто для эвакуации.
Утром пришли десятки тысяч человек. Их отправляли к Братскому кладбищу - ныне территория телебашни. Отбирали деньги, драгоценности, документы, верхнюю одежду. Вели к полуторакилометровому оврагу, раздевали до гола и убивали выстрелами в затылок.
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