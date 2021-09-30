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четверг, 30 сентября 2021 16:23

Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
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Немецкие войска во время наступления. 1941 год
Фото: nv.ua / Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр
Советские военнопленные под Киевом
Немецкий солдат наблюдает за мужчинами, которые ремонтируют тележку
Беженцы на одной из улиц Киева
На одном из киевских домов флаг со свастикой

Оцифровали архивные снимки Киева и его окрестностей 1941-1943 годов.

Их обработал Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр. Фотографии опубликовал портал "НВ".

На фото можно увидеть немецких солдат во время наступления, советских военнопленных, беженцев, а также улицы оккупированного города.

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Во время Второй мировой войны 19 сентября 1941-го немецкие войска вошли в Киев. За несколько дней советские диверсанты взорвали основные здания на Крещатике. Оккупанты использовали это как повод для уничтожения евреев города.

По нацистской идеологии народ угрожал "немецкому расовому сообществу". 28 сентября в Киеве распространили приказ, чтобы они собрались на следующий день на углу ул. Дегтяревской и Мельникова. Будто для эвакуации.

Утром пришли десятки тысяч человек. Их отправляли к Братскому кладбищу - ныне территория телебашни. Отбирали деньги, драгоценности, документы, верхнюю одежду. Вели к полуторакилометровому оврагу, раздевали до гола и убивали выстрелами в затылок.

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30
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