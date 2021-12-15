Как жили франкоязычные канадцы в середине века.

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала фото франкоязычной канадской провинции Квебек в 1950-1960 годах.

1950-е пришлись на времена правления премьер-министр Квебека Мориса ле Нобле Дюплесси. Он был убежденным консерватором и антикоммунистом. Предписывал закрывать все газеты, которые были против его политики.

Тем временем в провинции происходило экономическое процветание. Заработная плата росла быстрее инфляции. Начали улучшаться условия труда, появились оплачиваемые отпуска и планы. Квебек начал перенимать американский образ жизни. Но образование было в ведомстве Католической церкви.

В 1960 году Дюплесси отошел от власти и на его место пришла Либеральная партия во главе с Жаном Лесажем. Он начал экономические, политические и социальные реформы. Экономика выросла еще больше, общество стало более свободным.

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Между тем, в регионе начали доминировать коренные франкоязычные люди, а не англичане из центральных провинций. Французский официально признан языком провинции.

Gazeta.ua собрала фото военных Османской империи начала XX ст. Новая турецкая армия совсем сформировалась в середине XIX в. Ее реформировали по прусскому образцу.