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четверг, 16 декабря 2021 00:46

Как жили франкоязычные канадцы в середине века.
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Gazeta.ua собрала фото франкоязычной канадской провинции Квебек в 1950-1960 годах
Фото: Fortepan
1950-е пришлись на времена правления премьер-министр Квебека Мориса ле Нобле Дюплесси. Он был убежденным консерватором и антикоммунистом
Тем временем в провинции происходило экономическое процветание. Заработная плата росла быстрее инфляции
В 1960 году Дюплесси отошел от власти и на его место пришла Либеральная партия во главе с Жаном Лесажем

Gazeta.ua собрала фото франкоязычной канадской провинции Квебек в 1950-1960 годах.

1950-е пришлись на времена правления премьер-министр Квебека Мориса ле Нобле Дюплесси. Он был убежденным консерватором и антикоммунистом. Предписывал закрывать все газеты, которые были против его политики.

Тем временем в провинции происходило экономическое процветание. Заработная плата росла быстрее инфляции. Начали улучшаться условия труда, появились оплачиваемые отпуска и планы. Квебек начал перенимать американский образ жизни. Но образование было в ведомстве Католической церкви.

В 1960 году Дюплесси отошел от власти и на его место пришла Либеральная партия во главе с Жаном Лесажем. Он начал экономические, политические и социальные реформы. Экономика выросла еще больше, общество стало более свободным.

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Между тем, в регионе начали доминировать коренные франкоязычные люди, а не англичане из центральных провинций. Французский официально признан языком провинции.

Gazeta.ua собрала фото военных Османской империи начала XX ст. Новая турецкая армия совсем сформировалась в середине XIX в. Ее реформировали по прусскому образцу.

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