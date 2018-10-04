Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото

Фото: Cameralabs

Фотограф Тиш Мурта в 1970-80-е годы фотографировала бедных жителей Северной Англии.

Своими фотографиями она пыталась помочь безработной молодежи, обратить внимание на проблемы, сообщает Cameralabs.

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"Безработица в целом всегда была сложной жизненной реалией в западной части Ньюкасла. Район построили в XIX веке, полагаясь на тяжёлое машино- и судостроение. Эти отрасли когда-то составляли сердцевину экономики, и последствия промышленного спада обернулись длительными и тяжёлыми последствиями. Но проблема безработицы среди молодёжи была очень новой, и связанные с ней проблемы проявлялись по-новому", - рассказала дочь Мурта Элла.

После смерти фотографа в 2013 году ее дочь издала фотографии матери.

Показали подборку фото столице Великобритании Лондона начала ХХ в. Город фотографировали ночью в туманную погоду.