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среда, 14 апреля 2021 13:19

Как жила Венеция до появления туристов - фото XIX в.
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Фото улиц и побережья Венеции 1870-1880 годов хранится в отделении архива Польской академии наук в Кракове. В учреждение они попали от семьи графа Кароля Лянцкоронского из поместья в Роздоле на Львовщине.

В Венеции во второй половине XIX века занимались выращиванием лимонов, рыболовством, производство художественных изделий из стекла, кружев, мозаики
Фото: archiwumnauki.pan.pl
В Венеции во второй половине XIX века занимались выращиванием лимонов, рыболовством, производство художественных изделий из стекла, кружев, мозаики
В Венеции во второй половине XIX века занимались выращиванием лимонов, рыболовством, производство художественных изделий из стекла, кружев, мозаики
В Венеции во второй половине XIX века занимались выращиванием лимонов, рыболовством, производство художественных изделий из стекла, кружев, мозаики
В Венеции во второй половине XIX века занимались выращиванием лимонов, рыболовством, производство художественных изделий из стекла, кружев, мозаики

Он был искусствоведом, коллекционером произведений искусства и фотографий. Во дворце в Роздоле граф собрал библиотеку из 20 тыс. томов, картинную галерею с полотнами Рафаэля и Рембрандта. Редкая коллекция фотографий насчитывала 120 тыс. шт.

В период, когда сделаны фото Венеции, город переживал экономический всплеск. Он связан с открытием Суэцкого канала в 1869 году. Тогда в Венеции построили мощный порт.

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В 1870-х мода на морские купания привела к развитию туристического бизнеса в Венеции и на ближайших островах. А в 1895-м Венецианская биеннале привлекла внимание к городу множества выдающихся деятелей искусств.

В Библиотеке Конгресса США хранятся фото, сделанные в Испании в 1910 году. На них видно быт людей, улицы.

Есть фотографии на которых женщины торгуют и работают в поле, дети за развлечениями. На фото можно разглядеть интерьеры домов испанцев.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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