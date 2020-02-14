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пятница, 14 февраля 2020 17:13

Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото
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Показали, какими были киевские пары 120 лет назад
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Показали, какими были киевские пары 120 лет назад
Показали, какими были киевские пары 120 лет назад
Показали, какими были киевские пары 120 лет назад
Показали, какими были киевские пары 120 лет назад

Показали парные фотопортреты киевлян конца XIX - начала XX в.

Их выложило в Facebook сообщество Хроники Прекрасной епохи.

В то время в Киеве на популярных спектаклях домашних театров одной из самых любимых была пьеса по старокиевской легенде о местных влюбленных, которым помогли сохранить любовь и пожениться святая Ольга и святой Валентин. Сохранили ее представители старокиевских родов.

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По приказу императора Клавдия II 14 февраля 269 года отрубили голову римскому священнику Валентину. Перед казнью оставил для любимой письмо с подписью "Твой Валентин". Через двести лет Валентина провозгласили святым.

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