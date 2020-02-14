Как выглядели влюбленные киевляне 120 лет назад - фото

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

Показали парные фотопортреты киевлян конца XIX - начала XX в.

Их выложило в Facebook сообщество Хроники Прекрасной епохи.

В то время в Киеве на популярных спектаклях домашних театров одной из самых любимых была пьеса по старокиевской легенде о местных влюбленных, которым помогли сохранить любовь и пожениться святая Ольга и святой Валентин. Сохранили ее представители старокиевских родов.

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По приказу императора Клавдия II 14 февраля 269 года отрубили голову римскому священнику Валентину. Перед казнью оставил для любимой письмо с подписью "Твой Валентин". Через двести лет Валентина провозгласили святым.