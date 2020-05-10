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воскресенье, 10 мая 2020 12:27

Как выглядели украинские матери в начале ХХ века: фотоальбом
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Во второе воскресенье мая мир отмечает День матери. Это время выбрано не случайно - май считают месяцем Пречистой Девы Марии. Именно к ней обращаются христиане, прося заступничества и помощи.

В Украине образ матери испокон веков символизировал хранительницу семьи и уюта. Его воспевали в песнях и стихах. Ко Дню матери Музей Ивана Гончара сделал подборку фотографий начала ХХ века. На них изображены матери со своими детьми.

ХХ век. Мать с ребенком. Сборник Ивана Гончара - альбом "Украина и Украинцы"
1914 год. Село Копачив, Киевская область. Мать с детьми в местном национальном наряде. Сборник Ивана Гончара - альбом "Украина и Украинцы"
1908. Народные виды села Вита-Литовская в местном народном костюме начала ХХ века. Сборник Ивана Гончара - альбом "Украина и Украинцы"
ХХ век. Мать с дочерью и детьми. Сборник Ивана Гончара - альбом "Украина и Украинцы"
1915 год. Параска Сивобород - сельская ткачиха со своими детьми Даниилом и Галей и братом мужа Иваном (справа). Все в местном национальном наряде. Сборник Ивана Гончара - альбом "Украина и Украинцы"

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Компания Google поздравила всех матерей с праздником креативным праздничным дудлом. В этот день пользователи могут самостоятельно создать поздравительную открытку для самых близких женщин.

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10
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