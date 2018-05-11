Как во Львове делали игрушки - видео

Показали видеохронику из конструкторского бюро "Престиж". Кадр из видео

Опубликовали видео 1987 из Львовского конструкторского бюро "Престиж", которое производило одежда и игрушки.

Работники бюро изготовляли одежду для кукол.

На видео попало преподавания учителем урока по истории костюма, цех, в котором в 1980-х шили одежду марки "Престиж", изготовление курток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео, какой была Винница 100 лет назад

Оператор снял фирменный магазин "Престиж" и демонстрацию моделей одежды.

Показали современные места во Львове, в которых 1978 снимали советский фильм "Три мушкетера". Съемки проходили во Львове, Одессе, Свиржском замке, замке в Подгорцах и на территории Хотинской крепости.