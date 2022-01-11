Как в старину выглядел белорусский город, который был частью Гетманщины и УНР

Фото: Polona.pl

Gazeta.ua собрала старинные фото белорусского города Пинск.

Город расположен на территории Полесья.

Поселение являлось центром самостоятельного Пинского княжества. В 1655-1659 годах город был центром Пинско-Туровского казачьего полка Гетманщины.

В 1918-1919 годах Пинск вместе с уездом был в Украинской народной республике. По новому административному разделу УНР город входил в Дреговицкую землю с центром в Мозыре. В то время в Пинске открыли "Просвіту" и кооператив.

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В 1921 году после Рижского мирного договора Пинск отошел в Польшу. 20 сентября 1939 года город оккупировала Красная армия. Он стал частью БССР.

Gazeta.ua собрала фото белорусского города Бреста 1920-х годов. Древнее украинское название города – Берестя. Он считается центром украинской этнической территории Берестейщина. В начале XX ст. в Бресте действовали украинские культурные организации.