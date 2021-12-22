 
Ексклюзивы
1/5
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Просмотров: 702
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 1062
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 3870
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1089
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1404
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2214
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2925
Фото
Все фото
6
10
10
23
12
Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как раньше рекламировали отдых на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как раньше рекламировали отдых на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
Как жила независимая Эстония в 1930-е - подборка фото
Как жила независимая Эстония в 1930-е - подборка фото
Видео
Все видео
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1413
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1026
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2844
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 729
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 00:46

Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото
6

  Комментировать

Gazeta.ua собрала фото лыжных тренировок польских и германских военных в 1930-1940 годах
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
Тренировки проходили в Татрах. Это самая высокая часть Карпатских гор, расположенная на юге Польши
Горные войска должны были кроме лыж владеть альпинистским снаряжением
Лыжники патрулировали горные территории и границы. Они основали современный спорт биатлон

Gazeta.ua собрала фото лыжных тренировок польских и германских военных в 1930-1940 годах.

Тренировки проходили в Татрах. Это самая высокая часть Карпатских гор, расположенная на юге Польши.

Лыжи издавна стали использовать в военном деле. Они помогали быстро двигаться в зимних условиях.

Горные войска должны были кроме лыж владеть альпинистским снаряжением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купание в горных реках и пикники на вершинах - как отдыхали в Карпатах 100 лет назад

Лыжники патрулировали горные территории и границы. Они основали современный спорт биатлон.

Gazeta.ua показала польский путеводитель по Украинским Карпатам 1938 года. Буклет Zima w Karpatach Wschodnich опубликовала польская дирекция железных дорог для популяризации туризма в Гуцульщине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 63630
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 14409
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 11583
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 6 Просмотров: 11142
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 10710
История
Украинский генерал умер в тюрьме от пыток
Украинский генерал умер в тюрьме от пыток
 Просмотров: 3744
Захватили турецкую крепость на берегу Дуная
Захватили турецкую крепость на берегу Дуная
 Просмотров: 540
Как раньше рекламировали отдых на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как раньше рекламировали отдых на лыжах в Карпатах - подборка фото
10
 Просмотров: 936
Самолет-рекордсмен сделали в Украине
Самолет-рекордсмен сделали в Украине
 Просмотров: 3888
Более 50 спектаклей и звездная труппа: в Киеве открыли театр на левом берегу
Более 50 спектаклей и звездная труппа: в Киеве открыли театр на левом берегу
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
24
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
3
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
Голосов: 230
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть