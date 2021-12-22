Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото

Фото: szukajwarchiwach.gov.pl

Gazeta.ua собрала фото лыжных тренировок польских и германских военных в 1930-1940 годах.

Тренировки проходили в Татрах. Это самая высокая часть Карпатских гор, расположенная на юге Польши.

Лыжи издавна стали использовать в военном деле. Они помогали быстро двигаться в зимних условиях.

Горные войска должны были кроме лыж владеть альпинистским снаряжением.

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Лыжники патрулировали горные территории и границы. Они основали современный спорт биатлон.

Gazeta.ua показала польский путеводитель по Украинским Карпатам 1938 года. Буклет Zima w Karpatach Wschodnich опубликовала польская дирекция железных дорог для популяризации туризма в Гуцульщине.