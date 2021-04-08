Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет

В СССР существовал буклет, который знакомил с Чернобыльской атомной электростанцией и городом Припять. Также есть подробная информация о принципе действия "Реактор большой мощности канальный".

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Раритетный буклет содержит 18 ст. Создали его в 1977 году, когда еще ядерная энергетика излучала оптимизм, а не цезий-137 и стронций-90. пишет mirovich.media.

Первая страница начинается с красивого фото реки Припять и полесских пейзажей со зданиями АЭС на заднем плане.

Фото: mirovich.media

20 лет назад Чернобыльская АЭС прекратила работу. 5 декабря 2000 года в 13:17 остановили реактор 3-го энергоблока из-за неисправности в системе защиты. 14 декабря его снова запустили на 5% мощности, чтобы уже на следующий день провести официальную церемонию остановки реактора.