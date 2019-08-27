 
Ексклюзивы
1/5
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 279
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 774
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 603
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14311
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 999
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1845
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2160
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 13383
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1692
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
9
18
7
4
4
Как в Галичине в старину добывали нефть - подборка фото
Как в Галичине в старину добывали нефть - подборка фото
Грациозные и стильные - как в старину охотились женщины
Грациозные и стильные - как в старину охотились женщины
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
Жители города на Подолье в XIX в. - подборка фото
Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города
Украинские Помпеи: под илом сохранилась площадь древнего города
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Видео
Все видео
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
10 знаковых политических событий за 28 лет Независимости
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Дорожники разрыли курган
Дорожники разрыли курган
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6111
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2421
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2601
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6984
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4853
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 189
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
вторник, 27 августа 2019 23:13

Как в Галичине в старину добывали нефть - подборка фото
9

  Комментировать

Борислав, 1920-е гг.
Фото: "Фотографії старого Львова"
Борислав, 1920-е гг.
Борислав, 1920-е гг.
Борислав, 1920-е гг.
Борислав, 1920-е гг.

В начале 1910-х годов в Бориславе на Львовщине добывали 5% мировой нефти.

Еще в 1865-м в городе функционировало около 5 тыс. ям глубиной 35-40 м. За сутки в копанке добывали 130-140 кг нефти, сообщают "Фотографії старого Львова".

В 1908-м фирма "Голендерский нефтяной синдикат" построила на участке Тустанович-Бориславского нефтяного месторождения скважину "Ойл-Сити". Она дала нефть с глубины 1016 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото

В 1910-х годах Галичина была на третьем месте по добыче нефти после США и России в мире. Браславские нефть сыграла огромную роль в подъеме экономики межвоенной Польши.

В интернете показали старинные фото города Бережаны на Тернопольщине. Найденные фотографии относятся к 1920-1930-х годам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в Галичине в старину добывали нефть - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 56053
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 27342
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 2 Просмотров: 24869
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 20053
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 16650
История
Нашли доказательства войны, которая упоминается в Библии
Нашли доказательства войны, которая упоминается в Библии Просмотров: 1431
Лошадь с рыбьим хвостом и кентавр с топором - раскопали стелу, которой 1200 лет
Лошадь с рыбьим хвостом и кентавр с топором - раскопали стелу, которой 1200 лет Просмотров: 360
Под детской площадкой нашли роскошную усыпальницу
Под детской площадкой нашли роскошную усыпальницу Просмотров: 1179
На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок
На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок
 Просмотров: 5643
Нашли древний клад стоимостью $6 млн
Нашли древний клад стоимостью $6 млн Просмотров: 4167
Больше всего комментируют
14
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
"Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески", - Богдан обозвал журналистов
2
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
2
"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
Голосов: 2075
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua