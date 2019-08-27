Как в Галичине в старину добывали нефть - подборка фото

В начале 1910-х годов в Бориславе на Львовщине добывали 5% мировой нефти.
Еще в 1865-м в городе функционировало около 5 тыс. ям глубиной 35-40 м. За сутки в копанке добывали 130-140 кг нефти, сообщают "Фотографії старого Львова".
В 1908-м фирма "Голендерский нефтяной синдикат" построила на участке Тустанович-Бориславского нефтяного месторождения скважину "Ойл-Сити". Она дала нефть с глубины 1016 м.
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В 1910-х годах Галичина была на третьем месте по добыче нефти после США и России в мире. Браславские нефть сыграла огромную роль в подъеме экономики межвоенной Польши.
В интернете показали старинные фото города Бережаны на Тернопольщине. Найденные фотографии относятся к 1920-1930-х годам.
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