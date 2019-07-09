Как украински ухаживали за лицом в 1930-х годах

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Пришло лето, солнышко припекает вовсю и женщины пытаются сохранить красоту своего лица, ухаживая за ним различными способами. А чем прежде пользовались наши бабушки? Что делали в летнее время чтобы хорошо выглядеть.

Об этом рассказывали в женском журнале "Новый дом" (часть 6 по 1934).

Статья подается на оригинальном языке:

"ЛІТНА КОСМЕТИКА

З досвіду знаємо, що вигляд нашої шкіри залежить у великій мірі від поживи. Декому шкодять гострі приправи, другому знов суха, пісна їжа. Тепер, коли міняємо спосіб відживлення й переходимо з зимової на рослинну їжу, варто застановитися над ти, що саме тут може бути корисним для нашої шкіри.

Ярина [городина, овочі – ред.] має всі ті складники, що дають запоруку легкої стравности. Вона не залежується в шлунку, переходить скоро в кров та другі потрібні речовини. Скорий і легкий процес травлення та поживний зміст приводить із собою гладкість та чистоту шкіри. При помочи яринних страв можемо також схуднути без шкоди для нашої шкіри. Бо знаємо, що при надто напрасному худненні шкіра поморщиться і зжовкне.

Добре ділає на чистоту шкіри також молоко, коли пити його правильно щодня. Молоко приспішує травлення й тому є добрим і зовсім нешкідливим засобом схуднення. Але найкраще ділають овочі. Заки вони ще появляться, мусимо допомагати собі завареними компотами та сушеним варом. Вже маємо рамбарбар, що заступить по части свіжі компоти.

Весняне сонце приносить немилу несподіванку у формі веснянок. Декого приводять вони у безвихідне положення: здоровля й мода вимагають темної, опаленої краски обличча, а разом із тим повстають на обличчі веснянки. Як тут порадити? Годі берегти себе від сонця, так як колись робил наші бабуні. Біле обличча виглядає тепер хоровитим.

Веснянки повстають внаслідок ділання ультрафіолєтних промінів на відкриту шкіру. Під впливом їх збираються на шкірі плями з піґменту, які застигають на деякий час. Аптичні середники помагають дуже мало тоді, коли веснянки вже повстали. Найкраще, стерегтися веснянок тим, що ізолювати ту частину шкіри (ніс і перенісся) від ультрафіолєтних промінів. Робимо це при помочи якогось пісного крему й густої верстви пудру в природній красці обличча. Слід згадати при цьому що літнє сонце не викликує стільки веснянок як весняне, так, що в літі вже не треба цього перестерігати.

Зайве згадувати про дальші заходи, яких вимагає обличча впродовж цілого року. Кожний знає, що чистота є першим услівям здорового вигляду. Не мити обличча ніколи лише теплою водою, а на переміну: з початку теплою, аж гарячою, щоби увільнити пори від нечистоти, а потім холодною, щоби пори стягнулися. На ніч намастити лице й руки кремом. Про те, який крем годиться для якої шкіри найкраще порадитися лякаря-спеціяліста.

Добре заживати перечищуюче зілля, як румянок або мяту, раз на тиждень у формі чаю".