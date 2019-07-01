Позволяли даже детям - показали, что курили XIX в.

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

В сети опубликовали фото курильщиков в конце XIX в. Примечательно то, что курение кубинских табачных сигарет разрешалось даже маленьким детям. Сигары стали курить повсеместно, они стали неизменным атрибутом каждого уважающего себя джентльмена. Послеобеденная сигара в компании с бокалом бренди или портвейна стала традицией во многих странах.

Центром производства сигар считалась Куба. В конце XIX в. в стране работало 125 табачных фабрик и производилось до 300 различных марок сигар. В 80-х XIX в. из-за политической нестабильности на Кубе сигарное производство перешло на территорию США. В частности, центром табака стала Тампа в штате Флорида и Нью-Йорк, сообщают Хроники прекрасной эпохи.

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Парламент Кубы принял закон, запрещающий устанавливать памятные статуи Фиделю Кастро. Нельзя называть в честь него общественные места. Документ создал сам Кастро перед смертью. "Бывший кубинский диктатор всегда утверждал, что ему не нужен культ личности, хотя этот культ все же был. Его слова развешаны на билбордах по всей стране, а его имя упоминается в каждом публичном мероприятии", - сообщает Reuters.