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четверг, 14 октября 2021 00:46

Как украинцы раньше праздновали Покров - подборка фото
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Подготовка к присяге 14 октября 1919
Фото: "Історична правда"
Празднование Дня присяги
Празднование Дня присяги
Симон Петлюра на Дне присяги
Обет 1919 года

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины.

Издавна этот день праздновали день Покрова Пресвятой Богородицы. Его связывали с защитой от врагов. Покрова уважали запорожские казаки, в ее честь строили церкви.

14 октября 1919 года армия УНР провела Праздник присяги в Каменце-Подольском. Город в Хмельницкой обл. тогда был столицей УНР. Украинские войска прочитали обет Директории УНР и ее руководителю Симону Петлюре.

"По окончании присяги войска прошли перед главным атаманом церемониальным маршем. Своей дисциплинированностью, стройностью и военной воспитанностью на присутствующих войска создали сильное впечатление. Во время отъезда главного атамана население приветствовало его громкими "Слава!" - писала о событии газета "Україна".

14 октября 1942 года считается символическим днем ​​создания Украинской повстанческой армии. В этот день повстанцы устраивали пропагандистские акции, печатали пропагандистские материалы.

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В конце существования СССР Покрова отметили 14 октября 1990 во Львове. Украинцы сбросили в центре города памятник Ленину и провели митинг за создание независимой украинской армии.

Ко Дню защитников и защитниц Украины 14 октября в Киеве состоятся мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции и другие мероприятия.

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