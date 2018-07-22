Как снимали фильм "В бой идут одни "старики"

20 февраля 1973 года началась подготовка к съемкам фильма "В бой идут одни "старики".

Команда создателей фильма и актерский состав столкнулись при работе со многими проблемами, сообщает "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Для режиссера Леонида Быкова большой неожиданностью стало полное отсутствие самолетов времен Второй мировой войны. Не сохранилось ни одного истребителя Ла-5ФН, летающего По-2 нашли только в Польше. Съемки проходили под Бучей, на аэродроме "Чайка" и в павильоне студии Довженко.

Маршал авиации Александр Покрышкин стал советником и экспертом в работе над фильмом.

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Съемки фильма начались 22 мая на киностудии в декорациях "блиндаж КП" и "блиндаж комбата". Затем съемки переместились на натуру: в конце мая начали снимать воздушные бои "яков" с "мессерами".

В начале июня начали снимать эпизоды "на аэродроме". Исполняющий главной роли Леонид Быков, не любил, чтобы его дублировали. Все трюки старался выполнять сам. В сентябре съемочная команда снова переехали в павильоны. В декорации "столовая" снимался эпизод "Конек, искусно завалив "мессера".

Фильм вышел 12 августа 1974. К концу года собрал на своих сеансах 44 млн 300 тыс. зрителей.

Фото: facebook.com/kiev.klab

Мелодрама "Горбатая гора" в начале имела в актерском составе голливудских звезд Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо. Однако они тогда отказались от ролей влюбленных ковбоев.

Об этом рассказал режиссер фильма Гас Ван Сент, который взялся за адаптацию книги "Горбатая гора", однако впоследствии продюсеры заменили его на Энга Ли.