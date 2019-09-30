 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3105
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2700
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 891
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6957
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9621
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2439
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1566
Фото
Все фото
5
4
11
8
9
Как работали львовские кинологи 100 лет назад - подборка фото
Как работали львовские кинологи 100 лет назад - подборка фото
Нашли массовое захоронение солдат
Нашли массовое захоронение солдат
Дорога смерти: чествуют людей, которых массово расстреливали в Бабьем Яру
Дорога смерти: чествуют людей, которых массово расстреливали в Бабьем Яру
Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб
Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Видео
Все видео
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Фестиваль завершили запрещенной песней
Фестиваль завершили запрещенной песней
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 126
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 738
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 648
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6066
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 387
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
понедельник, 30 сентября 2019 23:13

Как работали львовские кинологи 100 лет назад - подборка фото
5

  Комментировать

По Галичине дрессировали собак
Фото: "Фотографії старого Львова"
По Галичине дрессировали собак
По Галичине дрессировали собак
По Галичине дрессировали собак
По Галичине дрессировали собак

Показали фотографии, как на территории современной Львовской области, возле с. Ожидов Бугского района Львовской солдаты австро-венгерской армии дрессируют собак.

Во время Первой мировой войны собак использовали как связистов, санитаров и сторожей, сообщают "Фотографии старого Львова".

Их все время не хватало и владельцы собак в Австро-Венгерской империи должны были привести любимцев в военные ветеринарные центры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Собак для поиска раненых в Австро-Венгрии начали готовить с 1915 года.

В сети опубликовали уникальные фото Киева в 1918-м. На них можно увидеть столицу с высоты птичьего полета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как работали львовские кинологи 100 лет назад - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 37720
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 33148
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 28415
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 28126
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 26246
История
Более 20 детей: перезахоронили жертв репрессий
Более 20 детей: перезахоронили жертв репрессий Просмотров: 297
Самое большое и самое ценное в стране - нашли древнее украшение
Самое большое и самое ценное в стране - нашли древнее украшение Просмотров: 3996
Раскопали могилу фаната бокса, которой 1,8 тыс. лет
Раскопали могилу фаната бокса, которой 1,8 тыс. лет Просмотров: 306
Нашли массовое захоронение солдат
Нашли массовое захоронение солдат
4
 Просмотров: 1737
Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании
Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании
 Просмотров: 774
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
3
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Голосов: 1011
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua