Как работали львовские кинологи 100 лет назад - подборка фото

Фото: "Фотографії старого Львова"

Показали фотографии, как на территории современной Львовской области, возле с. Ожидов Бугского района Львовской солдаты австро-венгерской армии дрессируют собак.

Во время Первой мировой войны собак использовали как связистов, санитаров и сторожей, сообщают "Фотографии старого Львова".

Их все время не хватало и владельцы собак в Австро-Венгерской империи должны были привести любимцев в военные ветеринарные центры.

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Собак для поиска раненых в Австро-Венгрии начали готовить с 1915 года.

В сети опубликовали уникальные фото Киева в 1918-м. На них можно увидеть столицу с высоты птичьего полета.