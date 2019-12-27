Как одевались европейцы с приходом холодов 150 лет назад - подборка фото

Фото: muzeumkrakowa.pl

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фотографий европейцев в зимней одежде. Они сделаны польским фотографом Игнаци Кригером в 1870-х годах. Он больше всего любил портреты.

В XIX веке в Европе произошла смена стиля "рококо" на "ампир". В обиход входит великолепие, блеск и большое количество деталей. В гардеробах модниц появляется слегка опущена округлая форма плеч, естественная линия талии и широкий рукав.

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Носили платья на кринолиновой основе. Поверх них надевали различные шали, пелерины и накидки. Аристократы имели манто и шубы, отделанные драгоценными камнями.

Меха в XIX столетии использовались только в качестве подложки или декоративных элементов верхней одежды.

Рождественские ярмарки на площади Рынок в Кракове проводились на протяжении многих веков. Начинались в конце ноября и продолжались до второго дня Рождества. Gazeta.ua предлагает посмотреть подборку фото, сделанных в Кракове в 1930-х годах. Торговцы предлагали изготовлены вручную игрушечные шарики, елочные украшения, керамику, изделия из дерева, шерсти, ткани, стекла, драгоценных металов, сувениры, открытки и календари.