 
Ексклюзивы
1/5
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 387
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 972
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2853
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 360
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 558
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1602
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4599
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 333
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 99
Фото
Все фото
9
5
3
19
19
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Каким был первый главный железнодорожный вокзал Киева - подборка фото
Каким был первый главный железнодорожный вокзал Киева - подборка фото
На детской площадке нашли захоронение бронзового века
На детской площадке нашли захоронение бронзового века
&quot;В восемь месяцев остался сиротой&quot; - как украинцев переселяли из этнических земель
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
Как французы гуляли по проспекту Мадлен в конце XIX в. - подборка фото
Как французы гуляли по проспекту Мадлен в конце XIX в. - подборка фото
Видео
Все видео
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Интервью
1/5
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 675
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 360
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 837
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1323
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
3 Просмотров: 801
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 14:53

Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
9

  Комментировать

Молодые женщины ловят рыбу с помощью гарпунов на пляже Таити в Майами, 1935 год
Фото: gettyimages.com
Киноактриса Дороти Себастьян ловит форель во время похода в горы в Калифорнии в конце 1920-х
Монахи из аббатства Форт-Август ловят рыбу на озере Лох-Несс в Шотландии, 1935 год
Женщины ловят летающих рыб на причале в заливе Авалон, остров Санта-Каталина, Калифорния, 1930-е
Герцогиня Йоркская ловит рыбу в бухте Островов, Новая Зеландия, 1927 год

Рыбалка уже давно стала популярным летним развлечением. Gazeta.ua предлагает посмотреть, как рыбачили в 1920-1930 годах.

Состоятельные люди ловили рыбу во время круизов. В 1920-е стала модной рыбалка с помощью спиннинга. Изобретение полимерной лески сделало этот метод распространенным. Ранее леску делали из конского волоса.

После изобретения моторной лодки появилась спортивная рыбалка. Люди начали воспринимать ловлю рыбы не только как средство получить пищу, но и как развлечение и соревнование.

В разных странах появлялись общества спортивной рыбалки. Они устраивали соревнования. Выдавали денежную награду за самую крупную рыбу. Призы были от $200 до $500.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму

В газетах того времени публиковали рекламу мест для рыбалки. Владельцы водоемов зарабатывали большие деньги, обслуживая рыбаков.

В XIX в. летом люди начали приезжать отдыхать в Украинские Карпаты. 1873-го проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля

На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака

Город освободили от врага

Самое читаемое
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 5 Просмотров: 8892
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 6210
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 5517
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4932
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
Как жить с низким потолком: фото-примеры квартир после ремонта
4
 Просмотров: 3744
История
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
 Просмотров: 153
На территории украинского замка нашли 900-летнюю шахматную фигуру
На территории украинского замка нашли 900-летнюю шахматную фигуру Просмотров: 153
Скончался на чужбине или пропал без вести. В яме обнаружили могилу вождя
Скончался на чужбине или пропал без вести. В яме обнаружили могилу вождя Просмотров: 243
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 1494
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
5
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
4
Институт языкознания заговорил о переводе украинского на латиницу
3
Погано тебе розумію
2
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
1
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
Голосов: 31
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть