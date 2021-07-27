Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото

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Рыбалка уже давно стала популярным летним развлечением. Gazeta.ua предлагает посмотреть, как рыбачили в 1920-1930 годах.

Состоятельные люди ловили рыбу во время круизов. В 1920-е стала модной рыбалка с помощью спиннинга. Изобретение полимерной лески сделало этот метод распространенным. Ранее леску делали из конского волоса.

После изобретения моторной лодки появилась спортивная рыбалка. Люди начали воспринимать ловлю рыбы не только как средство получить пищу, но и как развлечение и соревнование.

В разных странах появлялись общества спортивной рыбалки. Они устраивали соревнования. Выдавали денежную награду за самую крупную рыбу. Призы были от $200 до $500.

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В газетах того времени публиковали рекламу мест для рыбалки. Владельцы водоемов зарабатывали большие деньги, обслуживая рыбаков.

В XIX в. летом люди начали приезжать отдыхать в Украинские Карпаты. 1873-го проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.