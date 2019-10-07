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понедельник, 07 октября 2019 15:48

Как куклы - показали мумии, найденные на северном острове
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В Национальном музее Гренландии впервые представили мумии инуитов. Их нашли еще в 1972-м в загадочной пещере охотники на куропаток.

Всего обнаружили 6 женщин и 2 детей. Предполагают, что в пещере было охотничье поселения, или люди спасались от стихии, сообщает The Sun.

Анализ показал, что инуиты погибли 1475-го. Сохранились хорошо благодаря низким температурам.

Они считаются коренным кочевым народом Северной Америки. По переписи 2011 года в мире насчитали 59 тыс. представителей этой культуры.

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Автор: thesun.co.uk
  Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии
Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии

Автор: thesun.co.uk
  Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии
Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии

Автор: thesun.co.uk
  Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии
Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии

Автор: thesun.co.uk
  Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии
Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии

Автор: thesun.co.uk
  Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии
Мумии инуитов представили в Национальном музее Гренландии

Немецкий турист Гельмут Симон 19 сентября 1991 года нашел в талом леднике в Тирольских Альпах на итало-австрийской границе мумию человека. Мумию назвали Эци. Ее возраст составляет более 5000 лет.

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Дата
07
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