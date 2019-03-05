Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото

Фото: picryl.com

В сети опубликовали фотографии Киева в 1985-м. На них видно мрачный и серый город после зимы.

Столица Украины жила в предвкушении изменений и зарождения коммерческих отношений. Вместе с тем, в конце 1980-х появились организованные бандитские группировки, которые занимались рэкетом. В городе начали происходить перестрелки и распределение сфер влияния. Они сопровождали жизнь киевлян до середины 1990-х.

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Столичное издательство "Искусство" в 1979 году опубликовало яркий и оригинальный альбом фотографий под названием "Киев и киевляне". Глянцевое издание было в первую очередь рассчитано на европейских туристов. Альбом был на украинском и русском языках с вкладышем на английском, французском, немецком и испанском. После просмотра фотографий европейские туристы должны были бросить все, и обязательно посетить Киев. Gazeta.ua предлагает посмотреть эти фотографии.