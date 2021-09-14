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вторник, 14 сентября 2021 12:21

Как изменился украинский город за 150 лет - редкие гравюры фото
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За 150 лет большинство зданий Луцка изменили свой облик
Фото: Из коллекции Виктора Литевчука
За 150 лет большинство зданий Луцка изменили свой облик
За 150 лет большинство зданий Луцка изменили свой облик
За 150 лет большинство зданий Луцка изменили свой облик
За 150 лет большинство зданий Луцка изменили свой облик

Ежегодно в сентябре Луцк отмечает годовщину со дня первого письменного упоминания о городе. Это запись 1085-го в Ипатьевской летописи, которая касалась междоусобной борьбы между потомками князя Ярослава Мудрого.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть коллекцию редких фото и открыток с видами города коллекционера Виктора Литевчука. На них есть изображения древних зданий Луцка.

Можно увидеть панорамы ХIХ - начала ХХ в. Большинство архитектурных сооружений сегодня имеют другой вид и назначение. Луцкий замок реставрировали в 1970-1980-х. Он изменился, поэтому его трудно сразу узнать.

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Самая большая православная святыня Луцка - Свято-Троицкий собор, ранее был костелом. Тоже отличается от нынешнего облика храма.

За 150 лет центр города приобрел совсем другие черты. В этом можно убедиться просмотрев ролик, который сняла к празднику театр-студия "ГаРмИдЕр" по заказу управления туризма и продвижения Луцкого городского совета.

Открыли туристический 150-километровый маршрут "Волынское наследство". Он объединил 40 архитектурных, археологических и природных памятников Волынской и Ровенской областей. Разработчики заявляют, что его интересно преодолевать пешком, на велосипеде или авто.

"Идея маршрута, который объединит исторические локации с памятниками природы, возникла давно. Имели наработки по меньших проектах и ​​опыт путешествий Волынью. Потом узнали, что программа "Культура+" Украинского культурного фонда поддерживает межсекторальные культурные проекты. Решили, что это возможность воплотить наш замысел - 150-километровый маршрут. Доработали его, чтобы был максимально качественным и интересным для широкого круга туристов. Под него создали сайт, где планируем постоянно обновлять информацию и добавлять новые проекты", - рассказала Gazeta.ua руководитель ОО "Волынская фундация" Анна Данильчук.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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