Как изменился украинский город за 150 лет - редкие гравюры фото

Фото: Из коллекции Виктора Литевчука

Ежегодно в сентябре Луцк отмечает годовщину со дня первого письменного упоминания о городе. Это запись 1085-го в Ипатьевской летописи, которая касалась междоусобной борьбы между потомками князя Ярослава Мудрого.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть коллекцию редких фото и открыток с видами города коллекционера Виктора Литевчука. На них есть изображения древних зданий Луцка.

Можно увидеть панорамы ХIХ - начала ХХ в. Большинство архитектурных сооружений сегодня имеют другой вид и назначение. Луцкий замок реставрировали в 1970-1980-х. Он изменился, поэтому его трудно сразу узнать.

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Самая большая православная святыня Луцка - Свято-Троицкий собор, ранее был костелом. Тоже отличается от нынешнего облика храма.

За 150 лет центр города приобрел совсем другие черты. В этом можно убедиться просмотрев ролик, который сняла к празднику театр-студия "ГаРмИдЕр" по заказу управления туризма и продвижения Луцкого городского совета.

Открыли туристический 150-километровый маршрут "Волынское наследство". Он объединил 40 архитектурных, археологических и природных памятников Волынской и Ровенской областей. Разработчики заявляют, что его интересно преодолевать пешком, на велосипеде или авто. "Идея маршрута, который объединит исторические локации с памятниками природы, возникла давно. Имели наработки по меньших проектах и ​​опыт путешествий Волынью. Потом узнали, что программа "Культура+" Украинского культурного фонда поддерживает межсекторальные культурные проекты. Решили, что это возможность воплотить наш замысел - 150-километровый маршрут. Доработали его, чтобы был максимально качественным и интересным для широкого круга туристов. Под него создали сайт, где планируем постоянно обновлять информацию и добавлять новые проекты", - рассказала Gazeta.ua руководитель ОО "Волынская фундация" Анна Данильчук.