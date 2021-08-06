Открыли туристический маршрут, который соединил исторические памятники и невероятную природу

Фото: Роман Невестенко-Домбровский

Открыли туристический 150-километровый маршрут "Волынское наследство". Он объединил 40 архитектурных, археологических и природных памятников Волынской и Ровенской областей. Разработчики заявляют, что его интересно преодолевать пешком, на велосипеде или авто.

"Идея маршрута, который объединит исторические локации с памятниками природы, возникла давно. Имели наработки по меньших проектах и ​​опыт путешествий Волынью. Потом узнали, что программа "Культура+" Украинского культурного фонда поддерживает межсекторальные культурные проекты. Решили, что это возможность воплотить наш замысел - 150-километровый маршрут. Доработали его, чтобы был максимально качественным и интересным для широкого круга туристов. Под него создали сайт, где планируем постоянно обновлять информацию и добавлять новые проекты", - рассказала Gazeta.ua руководитель ОО "Волынская фундация" Анна Данильчук.

Организаторы установили маркировки, указатели, информационные стенды с картами и описанием на местах. Удерживают сайт проекту volynspadok.org.ua, где можно скачать электронную версию маршрута.

"Волынское наследство" привлечет внимание к нашим историческим, культурным достопримечательностям и объектам природно-заповедного фонда. Маршрут позволяет легко и доступно планировать путешествия опытным туристам и людям, которые хотят провести интересные и полезные выходные. Они узнают много нового о природе, культуре и истории Волыни. Планируем постоянно дополнять маршрут другими интересными локациями, дополнительными нитками. Сайт "Волынское наследство" станет платформой для других маршрутов Волыни", - говорит Павел Данильчук, руководитель проекту историко-культурного экомаршрут "Волынский наследство".

Автор: Роман Невестенко-Домбровский Руины часовни в Олыке

Среди наиболее интересных локаций - городок Олыка в Волынской области. В нем находится замок князей Радзивиллов XVI в. Он окружен рвом, имеет двое въездных ворот и дворцовый комплекс. Коллегиальный костел Святой Троицы XVII в. напоминает стиль церкви Иль Джезу в Риме. Костел святых Петра и Павла 1450-го считается одним из старейших римско-католических храмов Волыни. Поражает архитектурным решением разрушена кладбищенская готическая часовня князей Нововейских.

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На карте туристического маршрута расположено древнее местечко Клевань. Здесь туристы могут посетить Клеванский замок XV в. Его стены достигают толщины четырех метров. Замок находится в запущенном состоянии. К нему ведет мост-виадук - единственный в таком стиле на Волыни. Среди местной архитектуры выделяется размерами костел Благовещения, построенный 1610 года в барочном стиле.

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