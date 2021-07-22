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пятница, 23 июля 2021 01:13

Как французы гуляли по проспекту Мадлен в конце XIX в. - подборка фото
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Церковь Мадлен, построенная по примеру античных храмов
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Бульвар Мадлен образует границу между 1-м, 9-м и 8-м округами Парижа
Уже в конце XIX в. на бульваре было активное автомобильное движение

Показали фото парижского бульвара Мадлен конца XIX в.

Изображения старинных открыток опубликовали в сообществе "Хроніки прекрасної епохи".

Бульвар Мадлен является одним из четырех крупных бульваров. На нем расположена Церковь Мадлен, построенная по канонам неоклассического архитектурного стиля. Ее внешний вид копирует древнегреческие храмы. Именно в честь церкви назвали бульвар.

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На старинных фотографиях можно увидеть, что на бульваре было активное автомобильное движение. Также там любили гулять парижане.

Франция издавна славится искусством изготовления духов. Как видно из фотографий, это был почти ювелирный процесс. Духи тщательно проверяли на каждом этапе изготовления. Именно поэтому французские духи так высоко ценят в мире.

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