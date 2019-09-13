Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад

Автор: siberiantimes.com 2000-летнюю пряжку для пояса назвали "Айфоном Наташи"

Археологи в Сибири нашли древнюю пряжку для пояса, которая выглядит как чехол для смартфона украшенный драгоценностями. Артефакт, которому 2100 лет сопровождал женщину в загробную жизнь.

Представляет собой черный прямоугольник размером 18 см. В длину около 9 см. Пряжка изготовлена ​​из черного янтаря и инкрустирована мелкими бусинками перламутра и бирюзы, сообщает The Siberian Times.

Предмет лежал на бедрах женщины. Российские ученые назвали ее "Наташей", а артефакт "Айфоном Наташи".

"Захоронение содержат много украшений для поясов и одежды, бусин, подвесок, серег, китайских монет и зеркал", - сообщили археологи.

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