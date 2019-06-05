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среда, 05 июня 2019 14:46

Как у Гарри Поттера: нашли уникальную шахматную фигуру

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Автор: BBC
  Показали шахматную фигурку XX вв.
Показали шахматную фигурку XX вв.

Средневековая шахматная фигура стоимостью в $ 1 млн. была найдена в семейном сундуке в шотландском Эдинбурге. Она считалась утраченной более 200 лет.

Дед той семьи скупал антиквариат. Приобрел шахматную фигуру всего за 5 фунтов в 1964-м. Никакого представления о ценности фигурки, сделанной из кости он не имел. Передал ее на хранение семье.

Семья заботилась о ней 55 лет, прежде чем взять ее в аукционный дом Sotheby's в Лондоне, передает BBC.

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Там установили, что фигурка является частью набора шахмат с острова Льюис. Была вырезана примерно в XII в.

Шахматные фигуры с этого острова стали прототипом фигурок магической партии обрисованной в книге "Гарри Поттер и философский камень" британской писательницы Джоан Роулинг.

Во время раскопок на Замковой горе в Гродно, Беларусь археологи обнаружили шахматную фигуру. Ее нашли в слоях XIII века в одной из раскрытых деревянных зданий. Это уже четвертая фигура, найденная на Замковой горе.

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Дата
05
июня

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