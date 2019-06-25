К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

Победитель первого в истории Гран-При за рулем своего Renault. Фото: авто24

Самые старые в мире автогонки состоялись во Франции 26 июня 1906 года. 9-й Большой приз Автомобильного клуба Франции или Гран-при Франции прошло в пригородах Ле-Мана. Машины ехали по дорогам общего пользования.

Автомобильный клуб Франции объявил, что отныне у него будет своя собственная международная гонка. Французы прописали первый в мире технический и спортивный регламент. Страну представляли десять автомобильных компаний. Из Италии прибыли Fiat и Itala, а из Германии Mercedes. В гонке приняли участие 32 автомобиля, которые стартовали с интервалом в 90 секунд. В гонках не участвовал ни один английский или американский автомобиль.

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Победителем первого в истории Гран-при за рулем своего Renault стал Ференц Сис. Уже на следующий день после финиша гонки он позировал в автомобиле собственной конструкции. За Renault выступали три пилота: венгр Ференц Сис, "Эдмон" и "Ричез", под стартовыми номерами 3А, 3В и 3С.

Победа Renault способствовала увеличению продаж этого французского производителя в первые годы после гонки. Успех в 1906 году Гран-при Франции побудило организовать Гран-при снова в следующем году.

4 июня 1896 32-летний Генри Форд провел испытания собственного четырехколесного автомобиля. Машину оборудовал двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 4 лошадиные силы. Испытания проходило в Детройте.