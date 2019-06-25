К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 10863
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 711
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 2727
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8 Просмотров: 5625
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 360
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1206
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2637
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3771
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6156
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5175
Фото
Все фото
20
6
6
13
18
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Показали раритетные книги необычной формы
Показали раритетные книги необычной формы
Что всегда носили с собой в древности чиновники
Что всегда носили с собой в древности чиновники
Как жили киевляне в конце XIX века
Как жили киевляне в конце XIX века
Видео
Все видео
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
В центре города нашли древнее захоронение
В центре города нашли древнее захоронение
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1800
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11007
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 720
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2196
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3195
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 1836
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
среда, 26 июня 2019 08:21

К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

  Комментировать
К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев
Победитель первого в истории Гран-При за рулем своего Renault. Фото: авто24

Самые старые в мире автогонки состоялись во Франции 26 июня 1906 года. 9-й Большой приз Автомобильного клуба Франции или Гран-при Франции прошло в пригородах Ле-Мана. Машины ехали по дорогам общего пользования.

Автомобильный клуб Франции объявил, что отныне у него будет своя собственная международная гонка. Французы прописали первый в мире технический и спортивный регламент. Страну представляли десять автомобильных компаний. Из Италии прибыли Fiat и Itala, а из Германии Mercedes. В гонке приняли участие 32 автомобиля, которые стартовали с интервалом в 90 секунд. В гонках не участвовал ни один английский или американский автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Квадрицикл" Генри Форда 122 года: как это было

Победителем первого в истории Гран-при за рулем своего Renault стал Ференц Сис. Уже на следующий день после финиша гонки он позировал в автомобиле собственной конструкции. За Renault выступали три пилота: венгр Ференц Сис, "Эдмон" и "Ричез", под стартовыми номерами 3А, 3В и 3С.

Победа Renault способствовала увеличению продаж этого французского производителя в первые годы после гонки. Успех в 1906 году Гран-при Франции побудило организовать Гран-при снова в следующем году.

4 июня 1896 32-летний Генри Форд провел испытания собственного четырехколесного автомобиля. Машину оборудовал двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 4 лошадиные силы. Испытания проходило в Детройте.

Автор: Ольга ВАСЬКИВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Против восставших узников применили танки

Арестовали министра внутренних дел

К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

Самое читаемое
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 38756
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 30586
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 24645
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 15336
15-летнюю девушку изнасиловали среди белого дня
15-летнюю девушку изнасиловали среди белого дня Просмотров: 12645
История
Против восставших узников применили танки
Против восставших узников применили танки
Арестовали министра внутренних дел
Арестовали министра внутренних дел
 Просмотров: 603
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
20
 Просмотров: 4887
Владимир Ивасюк любил красивую одежду и французский язык
Владимир Ивасюк любил красивую одежду и французский язык
5
 Просмотров: 171
Исследовали древнюю технологию сохранения воды
Исследовали древнюю технологию сохранения воды Просмотров: 927
Больше всего комментируют
18
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
10
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
8
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
7
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
4
"Нашли с оружием в руках" - Анатолий Сорочинский подорвался на мине
Голосов: 2144
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua