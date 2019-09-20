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суббота, 21 сентября 2019 23:13

Израильский режиссер снимает фильм о Голодоморе

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Израильский режиссер снимает фильм о Голодоморе
Дим Амор хочет привлечь внимание Израиля к Голодомору Фото: ukrainianjewishencounter.org

Израильтяне снимут фильм о Голодоморе в Украине. Хотят напомнить своей стране и миру об ужасных событиях 1932-33 годов.

"Этим фильмом я хочу разорвать молчание в Израиле по теме Голодомора", - рассказал порталу Ukrainian Jewish Encounter актер, режиссер и продюсер Дим Амор.

Фильм снимается на средства "Академии сценических искусств" - частной школы Дима Амора. Все актеры граждане Израиля, однако некоторые из них родились в Украине. Сам Дим родился в Конотопе, переехал с семьей в Израиль в возрасте 17 лет.

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Зимние съемки пройдут в декабре в поселке Духановка Конотопского района Сумской области. Партнерская украинская компания предоставит реквизит и машины 1930-х годов, а также местных артистов для массовки. В центре сюжета история матери и ее 6 детей.

Сразу после объявления о начале съемок режиссер получил сообщение от театральных институтов Москвы и Петербурга о полном прекращении сотрудничества с его "Академией сценических искусств". Многие театральные деятели из России удалили его из числа друзей в социальной сети Facebook.

Дим Амор надеется, что фильм будет показан в 2020 году не только в кинотеатрах Израиля, но и на фестивалях.

"Я хочу, чтобы фильм был показан в Кнессете. Надеюсь, он сможет повлиять на позицию парламентариев Израиля в вопросе признания Голодомора геноцидом", - подчеркнул режиссер.

Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права на показ в Северной Америке фильма о Голодоморе "Цена правды". Фильм создала Украина, Польша и Великобритания.

Режиссером фильма является Агнешка Холланд. Фильм рассказывает о британском журналисте Гарете Джонсе. Он поехал в Москву, чтобы раскрыть правду о советском режиме. Там он узнает о Голодоморе в Украине.

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