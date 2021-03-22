Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 315
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 261
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 756
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1053
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2403
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1116
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 558
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1188
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 801
Фото
Все фото
7
16
4
20
5
Гонгадзе похоронили возле церкви
Гонгадзе похоронили возле церкви
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Показали древние драгоценности, которые изъяли у незаконных торговцев
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как выглядел Чернигов в старину - подборка фото
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Видео
Все видео
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
Сняли фильм о событиях в Украине в 1918 году
Президент Литвы выступал на украинском языке
Президент Литвы выступал на украинском языке
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Как казаки находили общий язык с татарами
Как казаки находили общий язык с татарами
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1116
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 477
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 846
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 252
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 801
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
вторник, 23 марта 2021 08:21

Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

  Комментировать
Изобретение механика активизировало строительство небоскребов
Элайша Грейвз Отис провел публичные испытания пассажирского лифта в универмаге 1857-го. Фото: https://historia.nationalgeographic.com.es

Первый пассажирский лифт-подиймач установили в Нью-Йорке в 5-этажном универмаге Эдера Гогвуда на Бродвее 23 марта 1857-го. После появления изобретения начали активно строить небоскребы.

Американский механик-конструктор Элиша Грейвз Отис 1853-го основывал в Нью-Йорке компанию Otis Elevator Company. Компания занималась разработкой и изготовлением подъемно-транспортного оборудования. Но продукция компании не пользовалась спросом: люди боялись использовать лифты.

Тогда изобретатель поразил публику демонстрацией устройства безопасности на выставке в Нью-Йорке. Отис стоял на загруженной открытой платформе подъемника. Его помощник топором перерубил один канат. При этом платформа оставалась на месте и не падала в шахту благодаря конструкции. На следующий день все газеты писали о ловком рекламном трюке. На фирму Отиса посыпались заказы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цветные телевизоры вытеснили автокинотеатры

Первые лифты двигались со скоростью 20 см/с. Установление обоходилось в $300.

Первый Кинодром открыли 6 июня 1933-го в городе Камден, штат Нью-Джерси. Стоимость сеанса составляла 25 центов с человека. Отдельно платили еще 25 центов за авто. Он просуществовал три года, но завоевал популярность. Автокинотеатр появились практически во всех штатах.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Изобретение механика активизировало строительство небоскребов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 55327
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 53255
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 28809
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6840
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 5526
История
Археологи нашли золотую маску
Археологи нашли золотую маску Просмотров: 279
Гонгадзе похоронили возле церкви
Гонгадзе похоронили возле церкви
7
 Просмотров: 882
Находка в центре Одессы может изменить сведения о ее прошлом
Находка в центре Одессы может изменить сведения о ее прошлом Просмотров: 693
Узнали больше об убийцах древнерусского князя, который спалил Киев
Узнали больше об убийцах древнерусского князя, который спалил Киев Просмотров: 720
Украинские бойцы прорвались из окружения
Украинские бойцы прорвались из окружения
 Просмотров: 1539
Больше всего комментируют
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
3
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Голосов: 19
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть