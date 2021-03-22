Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

Элайша Грейвз Отис провел публичные испытания пассажирского лифта в универмаге 1857-го. Фото: https://historia.nationalgeographic.com.es

Первый пассажирский лифт-подиймач установили в Нью-Йорке в 5-этажном универмаге Эдера Гогвуда на Бродвее 23 марта 1857-го. После появления изобретения начали активно строить небоскребы.

Американский механик-конструктор Элиша Грейвз Отис 1853-го основывал в Нью-Йорке компанию Otis Elevator Company. Компания занималась разработкой и изготовлением подъемно-транспортного оборудования. Но продукция компании не пользовалась спросом: люди боялись использовать лифты.

Тогда изобретатель поразил публику демонстрацией устройства безопасности на выставке в Нью-Йорке. Отис стоял на загруженной открытой платформе подъемника. Его помощник топором перерубил один канат. При этом платформа оставалась на месте и не падала в шахту благодаря конструкции. На следующий день все газеты писали о ловком рекламном трюке. На фирму Отиса посыпались заказы.

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Первые лифты двигались со скоростью 20 см/с. Установление обоходилось в $300.

Первый Кинодром открыли 6 июня 1933-го в городе Камден, штат Нью-Джерси. Стоимость сеанса составляла 25 центов с человека. Отдельно платили еще 25 центов за авто. Он просуществовал три года, но завоевал популярность. Автокинотеатр появились практически во всех штатах.