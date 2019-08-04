Избрание Мазепы, изобретение Шампанского и первый цирк - 4 августа в истории

 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 1881
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 9081
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 12726
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 657
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2637
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2997
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2862
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1080
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7074
Фото
Все фото
17
16
5
25
10
Яркие улицы и кинотеатры с порно - показали фото Токио 1970-х годов
Яркие улицы и кинотеатры с порно - показали фото Токио 1970-х годов
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Какими были потомки инков в 1920-30 годах
Какими были потомки инков в 1920-30 годах
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Опубликовали неизвестные фото и письма украинского диссидента
Видео
Все видео
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
Представили ролик об Ярославе Мудром
Представили ролик об Ярославе Мудром
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
Раскопали городище времен Ярослава Мудрого
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
В карьере выкопали скелет с украшениями времен Киевской Руси
У киевского горсовета заменили государственный флаг
У киевского горсовета заменили государственный флаг
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 657
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7074
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2799
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1251
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 1116
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
воскресенье, 04 августа 2019 11:47

Избрание Мазепы, изобретение Шампанского и первый цирк - 4 августа в истории

  Комментировать
Избрание Мазепы, изобретение Шампанского и первый цирк - 4 августа в истории

4 августа в разные годы и века произошло немало значимых событий, исторических потрясений и необратимых изменений.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с события 4 августа во разные годы.

1392 - король Польши Владислав II и его двоюродный брат Витовт подписали Островского соглашение. Согласно ей Витовт признал себя вассалом польского короля и стал правителем княжества Литовского с титулом великий князь Литовский и Русский. За почти сорок лет своего правления он расширил свои владения до Черного моря и Подмосковья и стал наследником княжеского престола Москвы.

1687 - на казацкой раде в селе Коломак (ныне - Харьковская область) Ивана Мазепу избрали новым гетманом Левобережной Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Без слов и слез" - в концлагере погибло 20 тыс. ромов

1687 - между новоизбранным гетманом Левобережья Иваном Мазепой и казацкой старшиной, с одной стороны, и московскими царями Иваном и Петром и царицей Софьей, с другой, подписан Коломакские статьи, межгосударственный договор, декларативно подтверждал казацкие права и привилегии, но ограничивали политические права гетмана и украинского правительства - гетман не имел права без царского указа лишать старшину руководящих должностей, а старшина - сбрасывать гетмана, ограничивалось право гетмана распоряжаться военными землями, а гетманском правительства запретов ялос поддерживать дипломатические отношения с иностранными государствами.

1693 - После многочисленных экспериментов по смешиванию и селекции французский монах Пьер Периньон изобрел рецепт изготовления шаманского вина, которое в то время не было игристым.

1704 - В ходе Войны за испанское наследство союзный англо-голландский флот захватил Гибралтар, который Испания не смогла вернуть до сих пор.

1777 - Отставной старший сержант Филипп Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк - театрализованное представление в здании с круглой ареной и крышей в форме купола. "Амфитеатр Эстли", в котором преобладали конные номера, просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных развлекательных заведений Лондона первой половины XIX века.

1782 - В Вене, несмотря на протесты отца, 26-летний Вольфганг Амадей Моцарт обвенчался с 19-летней Констанцей Вебер, которая вдохновила композитора на написание оперы "Похищение из сераля".

1783 - В крепости Георгиевск (Северный Кавказ) объединенное грузинское царство Картли-Кахети подписало соглашение о переходе под покровительство и верховную власть Российской империи

1914 - Во Львове основано Союз освобождения Украины (СВУ), главной целью которого было провозглашение соборности и самостоятельности Украины и содействие поражению Российской Империи ради возрождения независимости Украинского государства. Председателем СВУ был член УСДРП Дмитрий Донцов.

1917 - За 25 миллионов долларов США купили у Дании ее часть Виргинских островов, которые стали неприсоединившихся территории США.

1922 - Состоялись похороны изобретателя телефона Александра Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.

1934 - На "Криворожстали" запустили первую доменную печь "Комсомолка". Уже через четыре месяца она дала рекордное количество чугуна - 337 тонн вместо запланированных 220 тонн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Избрание Мазепы, изобретение Шампанского и первый цирк - 4 августа в истории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Избрание Мазепы, изобретение Шампанского и первый цирк - 4 августа в истории

Дневник еврейской девочки нашли в тайнике

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 32103
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды 2 Просмотров: 19053
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 11763
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
36
 Просмотров: 9072
&quot;Слуга народа&quot; определилась с кандидатом на главу Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Верховной Рады Просмотров: 6471
История
Дневник еврейской девочки нашли в тайнике
Дневник еврейской девочки нашли в тайнике
 Просмотров: 1323
Яркие улицы и кинотеатры с порно - показали фото Токио 1970-х годов
Яркие улицы и кинотеатры с порно - показали фото Токио 1970-х годов
17
 Просмотров: 2727
Атомная лодка установила первый рекорд
Атомная лодка установила первый рекорд
 Просмотров: 1251
Археологи показали свои находки в формате 3D
Археологи показали свои находки в формате 3D Просмотров: 774
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
16
 Просмотров: 2277
Больше всего комментируют
19
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
10
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
3
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
2
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Голосов: 387
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua