Избрание Мазепы, изобретение Шампанского и первый цирк - 4 августа в истории

4 августа в разные годы и века произошло немало значимых событий, исторических потрясений и необратимых изменений.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с события 4 августа во разные годы.

1392 - король Польши Владислав II и его двоюродный брат Витовт подписали Островского соглашение. Согласно ей Витовт признал себя вассалом польского короля и стал правителем княжества Литовского с титулом великий князь Литовский и Русский. За почти сорок лет своего правления он расширил свои владения до Черного моря и Подмосковья и стал наследником княжеского престола Москвы.

1687 - на казацкой раде в селе Коломак (ныне - Харьковская область) Ивана Мазепу избрали новым гетманом Левобережной Украины.

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1687 - между новоизбранным гетманом Левобережья Иваном Мазепой и казацкой старшиной, с одной стороны, и московскими царями Иваном и Петром и царицей Софьей, с другой, подписан Коломакские статьи, межгосударственный договор, декларативно подтверждал казацкие права и привилегии, но ограничивали политические права гетмана и украинского правительства - гетман не имел права без царского указа лишать старшину руководящих должностей, а старшина - сбрасывать гетмана, ограничивалось право гетмана распоряжаться военными землями, а гетманском правительства запретов ялос поддерживать дипломатические отношения с иностранными государствами.

1693 - После многочисленных экспериментов по смешиванию и селекции французский монах Пьер Периньон изобрел рецепт изготовления шаманского вина, которое в то время не было игристым.

1704 - В ходе Войны за испанское наследство союзный англо-голландский флот захватил Гибралтар, который Испания не смогла вернуть до сих пор.

1777 - Отставной старший сержант Филипп Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк - театрализованное представление в здании с круглой ареной и крышей в форме купола. "Амфитеатр Эстли", в котором преобладали конные номера, просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных развлекательных заведений Лондона первой половины XIX века.

1782 - В Вене, несмотря на протесты отца, 26-летний Вольфганг Амадей Моцарт обвенчался с 19-летней Констанцей Вебер, которая вдохновила композитора на написание оперы "Похищение из сераля".

1783 - В крепости Георгиевск (Северный Кавказ) объединенное грузинское царство Картли-Кахети подписало соглашение о переходе под покровительство и верховную власть Российской империи

1914 - Во Львове основано Союз освобождения Украины (СВУ), главной целью которого было провозглашение соборности и самостоятельности Украины и содействие поражению Российской Империи ради возрождения независимости Украинского государства. Председателем СВУ был член УСДРП Дмитрий Донцов.

1917 - За 25 миллионов долларов США купили у Дании ее часть Виргинских островов, которые стали неприсоединившихся территории США.

1922 - Состоялись похороны изобретателя телефона Александра Белла. В течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали.

1934 - На "Криворожстали" запустили первую доменную печь "Комсомолка". Уже через четыре месяца она дала рекордное количество чугуна - 337 тонн вместо запланированных 220 тонн.