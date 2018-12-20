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суббота, 22 декабря 2018 08:20

Из Библии убрали все упоминания о спиртных напитках

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Из Библии убрали все упоминания о спиртных напитках
Уничтожение алкоголя во время действия "сухого закона". Фото: New York City

Конгресс США принял и направил 22 декабря 1918 года на утверждение штатов проект поправки в Конституцию о введении "сухого закона".

Запрет получила широкую общественную поддержку. Его сторонниками оказались даже крупные бизнесмены типа Рокфеллера - им были нужны исполнительные, дисциплинированные, а главное - трезвые рабочие. Через несколько лет потребление алкоголя в стране сократилось вдвое. Также запрет имела облагородить жизнь американцев, защитить общество от разрушительных последствий злоупотребления алкоголем.

Хотя потребление алкоголя на территории Соединенных Штатов уменьшилось, однако благодаря введенным ограничением начала расти организованная преступность. Организованная преступность получила мощный импульс от запрета продажи алкоголя. К 1920 году американская мафия ограничивалась в своей деятельности контролем проституции, азартными играми и воровством. Однако новый запрет позволила организовать подпольные сети по производству и распространению алкоголя.

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Во времена запрета алкоголя в одном только Нью-Йорке насчитывалось более 100 000 мест подпольной продажи крепких напитков. В период "сухого закона" особенно ревностные сторонники трезвого образа жизни нанимали специальных людей, которым вменялось в обязанности переписывать Библию, убирая из них все упоминания о спиртных напитках.

5 декабря 1933 ратифицировали двадцать первого поправку, которая отменила предыдущую и запрет закончилась. Этот день известен как День отмены сухого закона.

В США национальная запрет на продажу, производство и транспортировка алкоголя, действовала в течение 1920-1933 годов. Запрет был введен Восемнадцатая поправка к Конституции США

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
декабря

Из Библии убрали все упоминания о спиртных напитках

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