Иван Драч:"Зачем нам враги? Мы сами себе враги!"

17 октября 1934-го в семье рабочего совхоза родился писатель, общественный деятель, первый председатель Народного Руха Украины Иван Драч.

Он появился на свет в селе Тележинцы Тетиевского района Киевской области. После школы преподавал русский язык и литературу в семилетке села Звенящее Тетиевского района. В 1958 году поступил на филологический факультет Киевского университета им. Тараса Шевченко. На первом курсе был отчислен за политические взгляды. Через три года возобновился и перевелся на заочное отделение. Впоследствии окончил Высшие сценарные курсы в Москве. Был сценаристом на киностудии им. Александра Довженко в Киеве.

По сценариям Ивана Драча режиссер Юрий Ильенко снял фильм "Колодец для жаждущих", Леонид Осыка - "Каменный крест", Борис Ивченко - "Пропавшая грамота"

4 сентября 1965 года - на премьере ленты Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в столичном кинотеатре "Украина" поддержал протест против волны политических арестов. Через год написал открытое письмо, в котором каялся в связях с диссидентами.

Почти 30 лет был членом КПСС. В 1983-м получил Государственную премию СССР по литературе за сборник стихов на русском языке "Зеленые врата". С 1989-го по 1992-й был сопредседателем Народного Руха Украины - вместе с Вячеславом Чорновилом и Михаилом Горынем. Депутат Верховной Рады трех созывов. Автор 20-ти поэтических сборников.

Его поэзии известны в переводах на русский (несколько отдельных изданий), белорусский, азербайджанский, латышский, молдавский, польский, чешский, немецкий и другие языки.

Лауреат Шевченковской премии за поэтический сборник "Корень и крона". Имеет звание "Герой Украины". Жил в Киеве и Конче-Озерной. Любил собак.

Умер 19 июня 1918-го после тяжелой болезни. Похоронили в родном селе рядом с сыном. Максим был врачом, погиб в 2009 году - при невыясненных обстоятельствах получил черепно-мозговую травму.

Вдова Драча Мария - математик. Дочь Марьяна возглавляет украинскую службу радиостанции "Свобода", живет в Праге. Остались внуки - 10-летняя Марта, Мария, 12 лет и 20-летний Иван.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Его обижали инертность и равнодушие украинцев"

"Gazeta.ua" предлагает читателям воспоминания известных людей, которые характеризуют его.

Константин Мордатенко, поэт:

"Драч - гениальный поэт ... Его стихи "Калина","Вместо анекдота","Тайна","Баллада о генах"," Трое яблок цыганок"," Баллада о узелках "- это что-то невероятное. Когда читаешь его стихи - впечатление, что выхватил из жара печеный картофель и перебрасываешь с ладони на ладонь, глотая слюну. Эти стихи мощнее любых образцов Нобелевских лауреатов, в них чувствуется какое-то дыхание гоголевского Рудого Панька и щемящая патриархальность. Драч - это Гоголь в поэзии".

Олесь Доний, бывший нардеп:

"В январе 1991 года меня забрали в тюрьму за организацию захвата Красного корпуса университета. Мог получить от трех до пяти лет. Но через несколько недель меня отпустили, а дело закрыли. Драч ходил к тогдашнему президенту Леониду Кравчуку и напоминал об обещании, что ни один из членов студенческого голодания не будет наказан. Тот дал указание генеральному прокурору закрыть дело.

А как-то Иван Федорович повез меня в село Мазепинцы Киевской области. Сели на природе, он достал бутылку и рюмку. Сказал: "Почувствуй местность, дух Мазепинцов". Так подталкивал к размышлениям и действиям вместо того, чтобы давать советы. Драч имел колоссальную работоспособность. В перерывах между заседаниями Народного движения постоянно работал - писал стихи, исследовал поэтов "расстрелянного возрождения", читал первоистоки".

Иван Малкович, издатель:

"С вдохновением жонглера он закручивал в одну поэтическую орбиту, и золотую луковицу, и теорию относительности, и выстиранные штаны, и коммунистическую партию, и Ленина, и трогательную бабушенцию, и "пропалакинограмоту", и Чернобыль, и Рух, и дух. Он был лидером, в котором все естественно уживалось".

Сергей Тримбач, кинокритик:

"Я познакомился с Иваном Драчем, когда брал большое интервью о поэтическом кино в 1980 году. Сам Драч сидел тогда под зеленой лампой, с таким своим сократовским лбом - ну мыслитель! Иван Драч ушел, когда светит солнце. Потому что Драч - это солнце . Не случайно, что одно из самых известных его стихотворений - "Баллада о подсолнухе". Поэтому в декабре он бы не мог умереть. А вот в такую ​​погоду, когда солнце светит ... А он, как подсолнечник, он реагирует на это".

Лариса Кадочникова, актриса:

"Я снималась в дипломной работе "Колодец для жаждущих" Ивана Драча. Фильм снимал Юрий Ильенко по его сценарию. Эту картину тогда положили на полку на 20 лет! Но мы с тех пор очень дружили. Я его очень любила и его очень любил Параджанов. Иван Драч часто бывал в доме Параджанова, как и все мы - общались, шутили. Иван садился на пол, головой опирался о стену, а Параджанов ним любовался. Драч был красивый - огромный лоб и светлые волнистые волосы. "Вот смотрите - гений, - говорил Параджанов и ладонью мерил лоб. - Видите, какой большой. Наше будущее". Мы так к нему и относились - как к гению.

Также он приезжал на съемки "Тени забытых предков". И до просмотра еще никто не знал, что это будет за картина. В маленьком зале, где было примерно 70 человек, он сидел позади меня. Закончился просмотр - и никто не мог понять: что это за новый вид кино? И все молчали. Иван тихо сказал: "Наконе-то появилось гениальное кино! Параджанов - продолжатель Довженко. Это продолжение поэтического кинематографа". Вот он сказал это - и всем как-то стало легче. Потому что великий поэт увидел суть картины, которая потом взволновала весь мир. Иван Драч - один из последних романтиков".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина готова была к независимости лишь на четверть - Иван Драч

Петр Засенко, поэт:

"Еще в 1961 году я работал в издательстве "Молодь". На мой стол легла рукопись неизвестного автора. Я прочитал - и текст поразил меня особой манерой изложения мыслей, каскадом поэтических образов. Я не знал, куда деваться с этой рукописью. Потому что она абсолютно не соответствовала тому времени. Мы дали ее на рецензию Ивану Михайловичу Дзюбе. Он держал-держал рукопись, молчал-молчал, а потом сказал: "Это будущее нашей литературы!". Я подготовил его стихи к публикации в "Литературной Украине". И это была его одна из первых, знаменитая публикация на целую страницу "Нож в солнце". Редактором "Литературной Украины" тогда был Павел Загребельный, он публиковал текст под собственную ответственность, потому что это был необычный материал для того времени. Это было такое извержение такого эмоционального духа, которое было мало кому понятное в то время. Он был открывателем и двигателем в литературе. Читатель как должное воспринял его появление и творчество, но не забывайте, в какой системе тогда все это происходило - для многих власть имущих появление Драча было действительно неожиданностью и взрывом".

Владимир Яворивский, писатель и политик:

"Самым сложным нашим общим с Иваном Драчем испытанием было образование Народного руха Украины, а еще точнее - проведение первого учредительного съезда. Я был председателем оргкомитета по проведению съезда, а Драч был моим заместителем. Это были очень драматические дни, когда нам не давали помещение, отговаривали от проведения съезда. Мы с Иваном даже планировали провести его в Литве. Но нам все-таки удалось организовать мероприятие в Киеве. Мы вынуждены были пообещать, что как только появится сине-желтый флаг в зале, Петр Таланчук выключит рубильники и закроет мероприятие. Мы улыбались друг к другу, но подписали это соглашение. И уже где-то на третьей минуте выступлений - из ничего возникли сине-желтые флаги! Потом мы выяснили, что их готовили и держали на "удилах", которые то опускались, то поднимались. Представители компартии начали искать Таланчука, мы сказали: "Ищите, но съезд мы не закроем, в зале сидит полторы тысячи человек!". Таланчук якобы уже был в больнице, а на самом деле - спрятался дома. После этого мы внесли кандидатуру и единогласно избрали Ивана Драча председателем Народного руха".

Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины:

"Когда обсуждался проект программы Народного руха за перестройку в марте 1989 года, я был студентом Киевского университета. И вот первое обсуждение состоялось во главе с Иваном Драчем. И множество студентов, вся аудитория была до отказа заполнена, сотни людей стояли в проходах - нам о будущем Украины рассказывал Иван Федорович Драч. Затем именно его избрали первым председателем Народного руха, а он был действительно народным. Десятки миллионов украинцев поддерживали ту силу. Я был на учредительном съезде движения. И альтернативы Ивану Драчу не было. Хотя были очень известные диссиденты, которые также могли претендовать. Но никто не претендовал, потому что он был - такая глыба, на которую все соглашались и с которой считались, это была украинская силища. И телосложением, и словом, и философией, и подходом к украинскому делу. А тогда были сложные времена - неизвестно было, как оно пойдет, как вернется и чем закончится, поэтому надо было взвешенно управлять рухом. И во многом большой вклад Ивана Драча - это то, что Украина достаточно быстро получила независимость".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иван Драч оставил университет из-за восстания в Караганде

Высказывания писателя, которые уже стали афоризмами.

"Дивовижний народ українці. Найбільші його вороги сконали своєю смертю".

"Хто спить на землі — не боїться упасти".

"Кожен українець — це "троїсті музики": одне — думає, друге — каже, третє — робить".

"Коли людина не встане з колін, то вона не далеко зможе пройти"

"Навіщо нам вороги? Ми самі собі вороги!"

"Щастя — це "те омріяне десь попереду. Це як лінія обрію, яка біжить: ти її доганяєш, а його немає, ніколи"

Бог все поставить на місце, а ти йому все ж поможи.

Вірші не потрібні нікому, саме тому вони — найголовніше.

Іван Драч

Баляда про відро

Я — цинкова форма. А зміст в мені — вишні,

Терново-огненні запилені кулі,

Що зорі багряні пили на узвишші

І зірвані, п'яні лежать, як поснулі.

Я — цинкова форма. А зміст в мені — груші,

Суперниці сонця, стітильники саду,

З республіки соків заблукані душі,

Підібрані в пелени в ніч грушепаду.

Я — зрізаний конус. А зміст мій до скону

Все незалежне, що вплине у мене:

Дині-дубівки чи промені хрону,

Чи гички хрумтливої тіло зелене.

Я — цинкова форма. А зміст не від мене.

Підвладне я часу, підвладне потребам.

Коли ж я порожнє в бутті цілоденнім,

Тоді я по вінця насипане небом.

Балада про соняшник

В соняшника були руки і ноги,

Було тіло шорстке і зелене.

Він бігав наввипередки з вітром,

Вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.

І купався коло млина, і лежав у піску,

І стріляв горобців з рогатки.

Він стрибав на одній нозі,

Щоб вилити з вуха воду,

І раптом побачив сонце,

Красиве засмагле сонце,

В золотих переливах кучерів,

У червоній сорочці навипуск,

Що їхало на велосипеді,

Обминаючи хмари у небі…

І застиг він на роки і на століття

В золотому німому захопленні:

— Дайте покататися, дядьку!

А ні, то візьміть хоч на раму.

Дядьку, хіба вам шкода?!

Поезіе, сонце моє оранжеве!

Щомиті якийсь хлопчисько

Відкриває тебе для себе,

Щоб стати навіки соняшником.