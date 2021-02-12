Самый опасный преступник США повесился в камере

18 лет назад 13 февраля в камере тюрьмы американского города Сакраменто повесился украинец 27-летний Николай Солтис.

Попал в тюрьму 30 августа 2001-го. За 10 дней до того в своем доме он зарезал беременную жену Любовь. Предполагалось, что в тот вечер супруги поссорились, потому что не могли поделить авто. Затем Николай поехал на Ранчо Кордова к родственникам. Там убил дядю, тетю и двух племянников 9 и 10 лет. Впоследствии заехал к матери. Забрал сына 3-летнего Сергея и сбежал. На следующий день мальчика с перерезанным горлом нашли в коробке среди мусора. В автомобиле преступник оставил записку, в которой объяснял, что убил родню, потому что они "отравили" его репутацию.

Тогда Николая внесли в список 10 самых опасных преступников США. Тому, кто его поймает, обещали $70 тыс. вознаграждения. Впоследствии украинца задержали во дворе матери.

Фото: murderpedia.org

Солтиса обвинили в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами 7 человек, включая неродившегося ребенка. Ему грозило максимальное наказание - смертная казнь или пожизненное заключение. Судебное заседание по делу было назначено на 19 марта 2002 года.

Мужчину осматривали психиатры. Был абсолютно здоров и отвечал за свои действия, указали в заключении. При этом еще в Украине у Николая диагностировали психическое расстройство, поэтому не взяли на службу в армию. Но американские врачи убеждали, что убивал он сознательно.

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Попав в тюрьму, Солтис несколько раз пытался покончить с собой. В октябре ударил себя остро заточенным карандашом. Но раны были нетяжелые. Через несколько недель выпрыгнул из окна 2-го этажа, когда возвращался с прогулки. Тогда только повредил колено. После этого его перевели в психиатрический изолятор. До последнего момента преступник отказывался сотрудничать с адвокатами. Просил только позволить поговорить со священником.

В США Николай Солтис выехал в 1998-м. Однако жену и сына забрал только в 2001-м. Был безработным.

"Еще в Украине в семье Солтысов ссоры между супругами неоднократно заканчивались насилием со стороны мужа. Очевидно, этим объясняется тот факт, что жена Солтыса долгое время отказывалась приехать в США. В отличие от мужа, женщина смогла устроиться на работу", - говорил представитель управления шерифа Сакраменто Фрэнк Рассел.

Подозреваемый в изнасиловании падчерицы повесился в одиночной камере ковельского изолятора временного содержания на Волыни. Мужчина из подручных средств сделал удавку. Зацепил ее, забравшись под нары. Это происходило ночью.