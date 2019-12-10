Историку дали 10 лет за запрещенную литературу

Историка и его мать приговорили к 10 годам заключения Фото: galinfo.com.ua

Уголовные органы арестовали историка и библиографа Ярослава Дашкевича 10 декабря 1949-го во Львове. По решению Особого совещания при МГБ в Москве отправлен на 10 лет в исправительно-трудовые лагеря.

К январю 1950 из Львовской научной библиотеки "за антисоветскую деятельность и связи с националистами" уволили около 20 специалистов. Ценные личные фонды украинских литераторов и ученых забрали в Киев. Поводом к началу кампании стало убийство просоветского писателя Ярослава Галана.

За Дашкевича взялись как за сына известной националистки Елены Степанив, которую также арестовали. Но формальным поводом стало хранение и распространение "контрреволюционной литературы".

"Непосредственной причиной было то, что я передавал в Ленинград в коллекцию шевченкианы различные материалы. Скажем, если это были вырезки из газет, то с одной стороны была информация о Тарасе Шевченко, а с другой могло быть что-то такое, что не нравилось властям. Затем к этому добавилась помощь подполью, сохранения антисоветской литературы. Но понятно, что соответствующую роль сыграло то, с из какой я был семьи ", - рассказывал Дашкевич Львовской газете.

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Заключение отбывал в 1956 году. Находился в тюрьме МГБ во Львове, в тюрьме МВД в Золочеве, в пересыльных тюрьмах во Львове, Киеве, Харькове, Петропавловске, пересыльном лагере в Карабахе. Также в исправительно-трудовых лагерях - в специальном Песчаном лагере в Спасске, в Карагандинском лагере.

Позже находился под наблюдением КГБ.

70 лет назад в своем рабочем кабинете во Львове нашли убитым советского писателя Ярослава Галана. Он был коммунистом. В своих произведениях критиковал украинских националистов и греко-католическую церковь. По официальной версии, Галана убили члены ОУН. Он получил 11 ударов топором по голове. Большинство из них была нанесена уже после смерти. Общественности объявили, что поводом для убийства стали антиклерикальные памфлеты писателя. Командующий УПА Василий Кук и современные исследователи предполагают, что покушение организовали сотрудники МГБ с целью дискредитации националистического подполья.