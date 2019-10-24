Впервые показали место убийства советского писателя

Фото: Центр исследований освободительного движения

70 лет назад в своем рабочем кабинете во Львове нашли убитым советского писателя Ярослава Галана.

Галан был коммунистом. В своих произведениях критиковал украинских националистов и греко-католическую церковь.

По официальной версии, Галана убили члены ОУН. Он получил 11 ударов топором по голове. Большинство из них была нанесена уже после смерти. Общественности объявили, что поводом для убийства стали антиклерикальные памфлеты писателя.

Командующий УПА Василий Кук и современные исследователи предполагают, что покушение организовали сотрудники МГБ с целью дискредитации националистического подполья.

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После убийства на Западной Украине пропаганда начала культ Галана. Ему устанавливали памятники, в его честь называли улицы. После обретения Украиной независимости памятники демонтировали, улицы переименовали.

Центр исследований освободительного движения впервые опубликовал фотографии с места убийства Галана.

Студент и ОУНовец Николай Лемик застрелил сталинского чекиста Алексея Майлова во Львове 21 октября 1933-го. В литературе событие известно как "выстрел в защиту миллионов". В ОУН стремились обратить внимание мирового сообщества на события искусственного голода в Украине.