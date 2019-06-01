Исследователи проникли в храм древнего бога

В Иордании раскопали древний храм. Фото: Dr. Mariusz

Археологам удалось проникнуть в древний храмовый комплекс в Иордании.

Ученые предполагают, что он был посвящен семитскому богу плодородия Ваалу, сообщает Science in Poland.

Храмовый комплекс использовался с VII-VI века до н. е. по IV века н. е.

Благодаря геофизическому оборудованию археологи нашли подземные архитектурные памятники. Квадратное здание построено из огромных каменных блоков, длина его стены - 20 м. Перед этим сооружением располагается прямоугольный двор.

"Трудно сказать, какое назначение помещения. Мы считаем, что это может быть магазин или жилой район. В последующие века эта комната могла служить мастерской или магазином", - пишет руководитель раскопок Иоланта Млынарчик.

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При раскопках исследователи обнаружили множество артефактов. Особенно они отметили фрагменты керамической посуды ручной работы.

"Однако вполне вероятно, что остатки римской архитектуры в виде языческого храма использовались как место христианского богослужения, или как кельи отшельников", - считает профессор Млынарчик.

Нашли фреску с изображением древнеримского заведения быстрого питания. Картину обнаружили в городе Помпеи.