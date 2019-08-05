Исследователи показали находки из столицы скифов

Нашли древние римские фибулы. Фото: "Центральный"

Археологи показали находки после раскопок в Бельском городище на Полтавщине.

Там, вероятно, была расположена столица скифов Гелон, сообщает "Центральный".

Исследователи наткнулись на редкие древнеримские фибулы - застежки для плащей.

"Интересно, что эти фибулы могут четко датировать само поселение - вторая половина II века. Это конец Мармоканских войн, и воины после них начинают расходиться и приносят такие фибулы воинского типа. Ими римские легионеры застегивали плащи. Это достаточно редкие находки на полтавских землях", - рассказал руководитель археологической экспедиции Полтавского Национального педагогического университета имени Владимира Короленко Роман Луговой.

Традицию пользоваться фибулами принесли на нашу территорию римские легионеры.

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Другой найденный артефакт еще предстоит идентифицировать. Он похож или на бронзовое украшение, или на обломок зеркала.

Экспедиции удалось найти некоторые фрагменты керамики, лезвия металлического топора, свинцовой пули и две шведские монеты, относящиеся к временам казачества.

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