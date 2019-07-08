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пятница, 12 июля 2019 08:21

Исследователи пересекли океан на лодке из тростника

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Исследователи пересекли океан на лодке из тростника
Лодку Ра-2 построили без всякого современного инструмента. Фото: live.staticflickr

Экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Гейердала на тростниковой лодке "Ра-2" достигли берегов Барбадоса 12 июля 1970 года.

Началась экспедиция из марокканского города Сафи 17 мая 1970 года. На борту были 8 человек из разных стран. Возглавлял команду 55-летний норвежец Тур Хейердал - путешественник, исследователь культуры и происхождения народов мира. Экспедиция должна подтвердил гипотезу Тура Хейердал о возможности древних трансокеанских контактов - что древние мореплаватели могли пересечь с востока на запад Атлантику.

Путешествие на "Ра-2" стала третьей экспедицией Хейердал после плавания на "Кон-Тики" и "Ра". Все три судна были копиями древних лодок.

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"Ра-2" строили боливийские индейцы аймара из озера Титикака. Сделали его из папируса по древней технологии. Судно вышло 12 м длиной, 5 м в ширину. В толщину - 2 м. На парусе нарисовали красное солнце - символ бога Ра.

5700 км от марокканского города Сафи к берегам Барбадоса преодолели за 57 дней, шли под парусом.

Сейчас "Ра-2" стоит в музее в норвежской столице Осло.

Норвежский путешественник Тур Гейердал стал почетным доктором Киевского государственного университета 4 октября 1993. Звание почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко за последние тридцать лет получил 51 выдающийся деятель науки, образования, культуры и политики из 21 страны мира.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
июля

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Исследователи пересекли океан на лодке из тростника

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