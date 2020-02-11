Исследование останков древнейшего жителя Америки удивило ученых

В подводной пещере в Мексике обнаружили прах, отличный от останков типичных жителей древней Америки. Фото: ukurier.gov.ua

Археологи обнаружили остнки одного из древнейших поселенцев Мексики в подводной пещере древнего города цивилизации майя Тулума. Находка возрастом 9,9 тыс. лет позволяет предположить, что в древности в Северной Америке жили 2 разные группы людей.

Скелет принадлежал женщине. На ее черепе сохранились повреждения, указывающие на удар тяжелым предметом. Также имеются деформации от бактериальных инфекций, передает "Урядовий Кур'єр".

Исследователи предполагают, что ее выгнали из племенной группы и убили в пещере или же оставили там умирать. Отмечают, что форма ее черепа совпадала с 9 другими скелетами из Тулума: средний по ширине, с большими скулами и плоским лбом. На зубах был кариес, вероятно, принимали пищу с большим содержанием сахара.

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Тайна заключается в том, что останки людей, найденные в других регионах Америки, значительно отличаются от тулумских. Имели длинные и узкие черепа с изношенными, но здоровыми зубами - употребляли твердую пищу.

Так пришли к выводу, что в давние времена в Америке жило не менее 2 отдельных груп людей. Или они прибыли на континент отдельно, или "тулумцы" откололись от постоянной популяции и эволюционировали другим путем.

"История расселения Америки представляется все более сложной. Более того, она происходила в более раннее время, чем предполагалось до сих пор", - рассказали археологи.

Древние люди начали заселение Америки на несколько тысяч лет раньше, чем считалось. Ученые были уверены, что первое заселение произошло во время Ледникового периода около 14,8 тыс. лет назад. Люди переходили на континент по ледяному Беринговому перешейку из Сибири. Новые находки каменных орудий, очагов и костей крупных животных на древней стоянке Куперс Ферри в штате Айдахо имеют возраст в 15,2 - 16,5 тыс. лет. Это прямо противоречит общепринятой гипотезе.