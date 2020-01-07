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вторник, 07 января 2020 23:13

Исследовали 5 км подземелий у Харькова

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Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Под Харьковом существует сеть подземелий. Фото: "5 канал"

Археологи показали подземелья в Харькове.

Они сохранились с конца XVIII века. Ходы использовали как винные погреба и бомбоубежища, сообщает "5 канал".

"Как раз там, где мы находимся, стояла одна из самых интересных башен харьковской крепости - Таинственная, из-под подземной части которой шел подземный ход. Он как раз проходил под этой лестницей", - рассказал член правления благотворительного фонда "Дети подземелья" Игорь Денисенко.

Всего под городом 5 км древних туннелей. Большинство из них разрушены в советское время.

"Те подземелья, которые мы с вами увидим, являются как раз подземной частью вот этого замечательного сооружения. К сожалению, на поверхности от гостиного двора не осталось ничего. Во Вторую мировую войну он был разбомблен. И после войны его решили не восстанавливать", - говорит исследователь.

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Сейчас для посетителей открыты шесть галерей. Они расположены на глубине до 6 м. Подземелье сохранились в хорошем состоянии, но для безопасности их пришлось укрепить.

"Галереи облагались отдельно и они соединялись, образуются трещины, отходящая немножко стена отходит от другой стены. И для того, чтобы закрепить, это не для безопасности, а для того, чтобы не разрушалось, сделанные такие шины", - сообщил историк Анатолий Щербань.

Исследователи хотят открыть в галереях подземный музей. В экспозицию войдут вещи, которые здесь нашли. Это фарфор, игрушки, свистульки времен XVIII в. и боеприпасы времен Второй мировой.

В Виннице во время ремонта подвального помещения здания нашли старинный 25-сантиметровый ключ с ручкой в ​​форме звезды Давида.

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