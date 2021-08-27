Испытали атомную бомбу

Первый советский ядерный взрыв произошел на "атомном полигоне", немного отдаленном от населенных пунктов. Фото: poligon.kz

На военном полигоне Казахстанской ССР 29 августа 1949-го провели первый успешный подрыв советской атомной бомбы.

Советскому Союзу хотелось догнать военные достижения Запада в изготовлении и испытании ядерной бомбы. Первый в мире исследовательский взрыв атомной бомбы состоялся 16 июля 1945-го на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико. 9 августа американцы применили атомное оружие в боевых условиях. Взрывы в Хиросиме и Нагасаки также стали настоящим вызовом для Москвы.

Общее руководство проектом осуществлял государственный деятель Леонид Берия, научное руководство - советский физик Игорь Курчатов. Мощность заряда - 22 килотонны в тротиловом эквиваленте. Бомба была значительно меньше по объему, но ее мощность в 2-3 раза превышала американские.

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Испытания проходили в Казахстане на учебном полигоне № 2. Этот огромный "атомный полигон", немного удален от населенных пунктов. То, что в 70 км от эпицентра взрывов жили люди, никого не беспокоило. Для испытаний построили специальный городок, в котором жили манекены, набитые соломой. Там возвышались настоящие сооружения, имитирующих жилые дома, промышленные здания и даже метрополитен.

Местному населению отвели роль экспериментальных кроликов. Людям приказывали выходить из своих домов и смотреть на взрывы, чтобы впоследствии отслеживать влияние радиации на организм.

После взрыва местные начали фиксировать раковые заболевания, физические мутации и іизические недостатки, с которыми рождались дети, неврологические болезни, деформации среди животных и скота. Людей до сих пор не пересилили.

В США 25 июля 1946 года провели подводный испытательный взрыв атомной установки на атолле Бикини. Операция называлась "Кросроудс". Испытать ядерное оружие против военных кораблей было предложено председателем Комиссии по атомной энергии США. Испытания были первыми на Маршалловых островах. На них были приглашены сторонние наблюдатели и пресса. Остров Бикини стал непригодным для натурального сельского хозяйства и рыболовства из-за радиоактивного загрязнения.