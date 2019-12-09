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понедельник, 09 декабря 2019 23:13

Интернет-магазин осудили за футболки с портретом диктатора

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Интернет-магазин Amazon убрала по продаже часть футболок, посвященных чилийском диктатору Аугусто Пиночету.

На футболках изобразили портреты Пиночета и аллюзии на сброс с вертолета. Такой способ казни использовали против врагов диктатора, сообщает "Історична правда".

Такие футболки стали популярными среди крайне правых. Люди, которые пережили диктатуру, возмутились изображениями. Во время диктатуры Пиночета более 3 тыс. человек были убиты или пропали без вести. По меньшей мере 120 из них сбросили с вертолетов в водоемы.

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На футболках с вертолетами были фразы "Хотите прокатиться?", "Пиночет - мой второй пилот" и "Бесплатные полеты на вертолетах".

Amazon ситуацию не комментирует. Большая часть одежды исчезла с сайта после скандала, но некоторые товары еще больше.


11 сентября 1973 в Чили в ходе военного переворота, совершенного группой военных во главе с генералом Аугусто Пиночетом погиб 65-летний президент Сальвадор Альенде, первый в Латинской Америке демократически избранный марксистский лидер страны.

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