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среда, 26 августа 2020 08:21

Хазяин Кремля убежал из Москвы

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Хазяин Кремля убежал из Москвы
Золотоордынский хан сжег Москву дотла. фото topwar.ru

Золотоордынский хан Тохтамыш 26 августа 1382-го захватил Москву, ограбил и сжег ее, восстановив зависимость земель Московского княжества от Орды.

Прошло два года после победной для князя Дмитрия Донского Куликовской битвы. В разбитого в ней хана Мамая власть в Орде отобрал Тохтамыш. Золотая Орда достигла вершины своей экономической и военной мощи.

Тохтамыш отправил послов к Дмитрию Донского с требованием выплатить дань "по старому". Дмитрий принял посольство со всеми почестями однако выплатить дань отказался. Хан собрал свои войска. Москва упала на четвертый день осады. Великий князь Московский Дмитрий Донской на бой не вышел, сбежал с семьей в Кострому.

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Тохтамыш предложил защитникам переговоры, на которых пообещал помиловать жителей Москвы, если они добровольно откроют ворота. Два нижегородских принца подтвердили слова хана.

Когда ворота открылись, татары напали на горожан. В Москве началась массовая резня, грабежи и поджоги. От города остались одни руины. После взятия Москвы Тохтамыш получил города Владимир, Звенигород, Юрьев, Можайск и рязанские земли. Московское княжество снова обложили данью.

Армия Московии, окруженная турками, татарами, шведами и украинском, капитулировала недалеко от реки Прут в Молдавском княжестве 23 июля 1711. Был подписан Прутский мирный договор.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
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