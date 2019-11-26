Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году

Фото: humus.livejournal.com

Показали фото повседневной жизни берлинцев от Рождества до Нового года. Все фотографии сделаны во времена Второй мировой войны в 1940 году мастером Михаэлем Соботтой.

Их опубликовал пользователь Live Journal под ником Хумус.

На фото можно увидеть озабоченных праздничными делами немцев, тогдашние предметы быта и интерьера, а также подарки и праздничные традиции.

Смотря на них, трудно сказать, что "где-то там далеко" правители страны развязывали крупнейший в истории военный конфликт.

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Показали цветные фото с Венгрии 1943 года. Все они из частной коллекции. Именно в это время по всему миру проходили судьбоносные сражения Второй мировой войны. Страна выступала на стороне III Рейха. На фото можно увидеть повседневную жизнь беззаботных людей, которых война не касается.