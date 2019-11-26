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вторник, 26 ноября 2019 17:43

Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
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Берлинские женщины пекут на Рождество
Фото: humus.livejournal.com
Берлинские женщины готовятся к Рождеству. Пора выпить кофе
Жареный гусь для рождественского стола
Канун Рождества. Женщина читает книгу
Канун Рождества. Женщина читает на диване

Показали фото повседневной жизни берлинцев от Рождества до Нового года. Все фотографии сделаны во времена Второй мировой войны в 1940 году мастером Михаэлем Соботтой.

Их опубликовал пользователь Live Journal под ником Хумус.

На фото можно увидеть озабоченных праздничными делами немцев, тогдашние предметы быта и интерьера, а также подарки и праздничные традиции.

Смотря на них, трудно сказать, что "где-то там далеко" правители страны развязывали крупнейший в истории военный конфликт.

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Показали цветные фото с Венгрии 1943 года. Все они из частной коллекции. Именно в это время по всему миру проходили судьбоносные сражения Второй мировой войны. Страна выступала на стороне III Рейха.

На фото можно увидеть повседневную жизнь беззаботных людей, которых война не касается.

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