За год до разгрома - как отдыхали венгры в разгар войны

Фото: facebook.com/clio.eu

Показали цветные фото с Венгрии 1943 года. Все они из частной коллекции. Именно в это время по всему миру проходили судьбоносные сражения Второй мировой войны. Страна выступала на стороне III Рейха.

На фото можно увидеть повседневную жизнь беззаботных людей, которых война не касается. Ситуация кардинально изменится в 1944-м, пишут Пустощі східноєвропейської Кліо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закарпатье присоединили к Украинской ССР после оккупации Венгрией

За попытку сепаратного перемирия с СССР регента Венгрии Миклоша Хорти немцы заставят уйти в отставку, захватив его сына. Вместо него назначат фашиста Ференца Салаши, при котором начнется террор и массовые репрессии. Впоследствии, в ходе уличных боев в Будапеште и постоянных налетов англо-американской авиации в городе погибнет 45 тыс. мирных жителей. Общие потери Венгрии в войне составят 809 тыс. человек.

Миклоша Хорти называли "адмиралом без флота в стране без моря". Почти четверть века — с 1920-го до 1944-го — Венгрия была королевством без короля. А ее регентом, временным правителем, был последний главнокомандующий австро-венгерского флота адмирал Хорти. Курьез произошел потому, что после Первой мировой Венгрия сузилась к своим этническим границам, к тому же обрезанным, и потеряла выход к морю.